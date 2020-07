Pas de discussions entre les partis pour résoudre la crise des services sociaux, selon le Parti travailliste

in



Le Parti travailliste a accusé les ministres de mentir sur les allégations selon lesquelles des pourparlers interpartis seraient en cours pour élaborer de nouveaux plans de protection sociale radicaux. Le Premier ministre a déclaré vendredi que des «propositions de protection sociale transpartis» seraient présentées dans les «prochains mois». Il fait suite à l’engagement manifesté par les conservateurs de s’engager dans des discussions avec les partis d’opposition pour trouver une solution à la crise de l’aide sociale.Le bulletin d’information politique a coupé le bruit Pas de pourparlers Mais une source travailliste a déclaré qu’il n’y avait pas eu d’engagement du gouvernement à travers le parti lignes sur la façon de résoudre le problème au-delà d’une lettre du secrétaire à la Santé Matt Hancock il y a quatre mois: «Il n’y a pas de discussions, il n’y a jamais eu de discussions. Nous ne comprenons pas pourquoi les gens continuent de parler de pourparlers entre partis parce que nous n’avons eu aucun engagement de la part des ministres sur la protection sociale », a déclaré la source du cabinet fantôme. il a écrit aux députés et aux pairs pour leur demander «des solutions proposées et vos préoccupations» sur les meilleurs moyens de «faire progresser ce programme crucial». Mais une source travailliste distincte a déclaré qu’il n’y avait eu aucune tentative du ministère de la Santé ou de Downing Street pour entamer des pourparlers Boris Johnson lors d’un cabinet de médecin généraliste dans l’est de Londres (Getty), porte-parole libéral-démocrate pour la santé, Munira Wilson, a déclaré que M. Johnson devait «ouvrir la porte» à des pourparlers entre partis. «Boris Johnson ne cesse de répéter sa promesse de une solution multipartite à la crise de l’aide sociale, mais semble incapable de lancer le bal », a-t-elle déclaré. Lire la suite Discours de la reine: Les gens laissés «dans le noir» par les plans de protection sociale de Boris Johnson «Au lieu de faire preuve de leadership, son gouvernement semble déterminé à amplifier les problèmes auxquels est confronté ce secteur débordé, en imposant des plans d’immigration qui sapent totalement les efforts pour combler le nombre énorme L’échec de l’engagement avec les partis d’opposition intervient un an après que Boris Johnson a utilisé son premier discours en tant que Premier ministre pour déclarer que son gouvernement avait un «plan clair préparé» pour lutter contre la crise de l’aide sociale. La semaine dernière, un médecin généraliste opéré dans l’est de Londres pour insister pour que son gouvernement publie des «plans multipartites» pour s’attaquer à la crise des soins sociaux dans les mois. Il a déclaré un «plan à long terme» pour financer les soins sociaux qui «protège» les gens du risque de devoir vendre leur maison pour payer les frais de soins était «quelque chose que nous n’avons pas été en mesure, en tant que pays, de résoudre depuis 30 ans». Mais il a ajouté: «Nous présenterons des propositions multipartites dans les prochaines années. mont hs. »