Pas de but à Altach contre l’Autriche Vienne

Wiener Autriche est désormais trois matchs sans victoire en Bundesliga. Après le 0: 2 contre Salzbourg et 1: 2 à Hartberg, l’équipe de l’entraîneur Peter Stöger a remporté au moins un point avec un match nul et vierge au SCR Altach samedi. C’était plus dans la catégorie des flatteurs, le gardien Patrick Pentz a empêché les favoris d’affilée avec quelques défilés dans le Cashpoint Arena vide.

Alors que Stöger n’a fait qu’un seul changement par rapport à son apparition en Styrie, l’entraîneur d’Altach Alex Pastoor a beaucoup mélangé son équipe après la décevante apparition d’invité à Vienne au Rapid (1: 3). Il y a eu six changements dans la formation de départ, dont seulement deux étaient inévitables en raison des blessures d’Emir Karic et d’Alain Wiss. Philipp Netzer et Chinedu Obasi ont dû faire mijoter sur le banc pour le moment.

La première mi-temps a été marquée par beaucoup de lutte, les deux rangs de défenses étaient très sécurisés, aucune équipe n’a vraiment trouvé de moyen efficace pour pénétrer dangereusement dans la surface de réparation. Les tirs de l’extérieur des seize restaient donc le seul gain et cela uniquement du côté d’Altach. Pentz a bien paré les tirs d’Emanuel Schreiner (18e) et de Johannes Tartarotti (41e). Les Viennois ne pouvaient pas du tout rayonner une menace de but.

Cela a également changé après le redémarrage, où l’attaquant autrichien Christoph Monschein a dû bientôt sortir avec un pied blessé, du moins pas avant la phase finale. Les deux équipes ont fait plus d’efforts pour avancer. Altach n’a pas été en mesure de capitaliser sur les opportunités excédentaires. Avec une remontée Maderner, Pentz a montré un solide arrêt (59e) et le joueur de 23 ans a également tenu le point à la 67e minute grâce à un tir de « Joker » Manfred Fischer.

Les Viennois ont presque emporté trois points avec eux presque sortis de nulle part, avec Patrick Wimmer (87e) du spin et Bright Edomwonyi (91e) ne manquant pas grand-chose et surtout plus aurait été possible. Les deux matchs sans victoire d’Altacher en sont restés à leur septième tentative cette saison pour la première fois sans encaisser de but. Avant cela, vous deviez concéder 16 fois. Malgré l’augmentation des points, le Vorarlberg a glissé de cinq points à l’avant-dernière place du tableau. L’Autriche a trois points d’avance sur la sixième.

Le tableau de Bundesliga: