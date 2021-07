Que se passe-t-il si je ne mets pas à jour mon pc vers Windows 11 ?

Avec Windows 11 qui approche à grands pas et la prise en charge de Windows 10 se terminant en 2025, vous vous demandez peut-être ce qu’il adviendra de votre PC si vous ne procédez pas à la mise à niveau. Nous explorons les possibilités.

Dois-je passer à Windows 11 ?

Même si Windows 11 arrive cet automne, Microsoft dit que vous n’aurez pas à mettre à niveau votre installation de Windows 10 vers Windows 11. Comme les précédentes « mises à jour de fonctionnalités » majeures vers Windows 10, nous supposons que vous pourrez refuser ou différer toute propose à Microsoft de mettre à niveau votre système en ne démarrant pas le processus de mise à niveau dans Windows Update.

Jusqu’au 14 octobre 2025, vous n’aurez aucun problème à rester avec Windows 10. Microsoft continuera à prendre en charge Windows 10 jusqu’à cette date, et vous pouvez toujours l’utiliser en toute sécurité sur votre PC actuel tout en vous attendant à ce que des mises à jour de sécurité vitales arrivent si nécessaire.

Mais après le 14 octobre 2025, exécuter Windows 10 deviendra beaucoup plus risqué. En effet, Microsoft cessera de publier de nouvelles mises à jour de sécurité pour Windows 10 à cette date. Si quelqu’un découvre un nouvel exploit ou une nouvelle vulnérabilité dans Windows 10 après cette date, Microsoft ne publiera pas de mise à jour de Windows 10 pour le corriger.

Windows 10 cessera-t-il de fonctionner au lancement de Windows 11 ?

Au lancement de Windows 11, vous pourrez toujours utiliser Windows 10 comme vous le faites normalement maintenant. Il ne cessera pas de fonctionner automatiquement.

À chaque lancement de Windows 11, Microsoft offrira probablement aux utilisateurs de Windows 10 la possibilité de passer gratuitement à Windows 11 à partir de Windows Update dans Paramètres. Si vous refusez la mise à jour, vous pouvez toujours voir des rappels contextuels vous demandant de passer à Windows 11, à moins que votre PC ne le prenne pas en charge.

Après l’expiration de la prise en charge de Windows 10 en 2025, Windows 10 fonctionnera toujours. Vous serez simplement à un plus grand risque de sécurité.

Que faire si je ne peux pas mettre à niveau vers Windows 11 ?

Vous avez peut-être déjà vérifié votre PC et réalisé qu’il ne pourra pas passer à Windows 11. Si tel est le cas, vous avez plusieurs options. L’option la plus sûre sera d’acheter un PC plus récent quelque temps avant cette date limite de 2025. De cette façon, vous exécuterez le système d’exploitation Windows le plus récent et le plus sécurisé. L’autre option consiste à continuer à utiliser Windows 10, qui comporte des risques de sécurité importants.

Que se passe-t-il si je continue à utiliser Windows 10 ?

Chaque fois qu’une mise à niveau de Windows arrive, il y a toujours des gens qui préfèrent s’en tenir à une ancienne version de Windows, même lorsqu’elle n’est plus prise en charge. Même aujourd’hui, certains réfractaires utilisent toujours Windows 7, Windows 8 ou même des versions antérieures comme Windows XP tous les jours. Mais ces personnes assument des risques de sécurité considérablement plus importants.

Qu’est-ce qui pourrait mal se passer? Beaucoup de choses. En exécutant une version non prise en charge de Windows 10, vous serez plus sensible aux logiciels malveillants qui vous espionnent ou endommagent vos données, aux ransomwares qui tiennent vos données en otage, aux logiciels RAT qui compromettent votre webcam, etc.

Après quelques années, certaines applications peuvent abandonner la prise en charge de Windows 10, ce qui vous rendra vulnérable à d’autres types d’exploits de sécurité si vous ne pouvez pas les mettre à jour avec leurs dernières versions.

Quel est le moyen le plus sûr de continuer à exécuter Windows 10 ?

Tout d’abord, nous ne recommandons pas d’exécuter Windows 10 au-delà du 14 octobre 2025. Cela ne vaut tout simplement pas le risque, et les PC de base (même les PC usagés) qui peuvent exécuter Windows 11 devraient être peu coûteux à ce stade. Mais nous savons que la réalité ne correspond pas toujours à l’idéal, alors voici quelques conseils.

Il ne fait aucun doute que, même avec les risques, les personnes qui pratiquent une bonne hygiène de sécurité auront de meilleures chances d’exécuter Windows 10 sans problèmes majeurs après la date limite de 2025. Voici quelques mesures de bon sens que tout le monde peut faire, même maintenant, pour rester en sécurité en ligne :

Mais avouons-le : combien de personnes se brossent les dents deux fois par jour et passent la soie dentaire après chaque repas comme le recommandent les dentistes ? Certaines personnes le font, mais pas tout le monde. Ainsi, pour le propriétaire moyen d’un PC Windows, il est préférable de passer à la dernière version de Windows et de s’y tenir, tout en pratiquant tout ce qui est indiqué ci-dessus, afin de réduire considérablement les risques d’être touché par un malware, un ransomware ou un autre exploit de sécurité.

En fin de compte, il est préférable de mettre à niveau

Au lancement de Windows 11, Windows 10 commencera à se fondre dans le coucher du soleil, que cela nous plaise ou non. Vous pouvez ressentir une pression pour prendre une décision de mise à niveau immédiatement, mais ce n’est pas nécessairement le cas. Au moment d’écrire ces lignes, vous avez plus de quatre ans pour planifier à l’avance avant la fin de la prise en charge de Windows 10, ce qui est long dans le monde de la technologie.

Mais prenez le temps de planifier à l’avance afin de pouvoir effectuer une transition en douceur vers Windows 11 le moment venu. (Ou, il y a toujours une autre option : installez Linux sur votre PC lorsque la prise en charge de Windows 10 expire.) Bonne chance et restez en sécurité !