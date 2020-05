‘Party of Five’, ‘Black Mirror’, ‘Peaky Blinders’, ‘The Hellfire Club’, ‘I May Destroy You’, ‘Turn Up Charlie’ – / Film

Dans cette édition de TV Bits:

le Party of Five le redémarrage a été annulé.

Miroir noir: Smithereens fera partie de la course Emmy TV.

Stephen Graham rejoint Peaky Blinders.

HBO Max développe une série basée sur le roman de Jake Tapper Le Hellfire Club.

Regardez une bande-annonce pour HBO Je peux te détruire.

Désolé tout le monde, mais l’émission DJ Netflix d’Idris Elba a été annulée.

Train pour Busan le réalisateur Yeon Sang-ho dirige une série Netflix.

Party of Five a obtenu un redémarrage sur Freeform, mais il semble avoir été de très courte durée. La série a été annulée après seulement une saison. Dans cette nouvelle version de la série, «Cinq enfants se retrouvent soudainement sans leurs parents dans ce remake du drame Fox des années 90. Lorsque leurs parents sont renvoyés au Mexique, Emilio, Beto, Lucia, Valentina et Rafael doivent apprendre à se débrouiller par eux-mêmes jusqu’à ce qu’ils trouvent un moyen de ramener leurs parents, Javier et Gloria, dans les États Unis. » L’émission avait des cotes de niveau intermédiaire pour commencer, et ces cotes n’ont baissé qu’au cours de la première saison.

Miroir noir: Smithereens – l’épisode avec le prêtre chaud Andrew Scott – veut que vous l’appeliez un film, pas une émission de télévision, merci beaucoup. Variety dit que l’épisode a été soumis aux Emmy Awards dans les catégories téléfilm et film / mini cette année. L’épisode dure 70 minutes, ce qui est cinq minutes plus court que les règles Emmy ne l’exigent pour être considéré comme un film. Mais Netflix a réussi à convaincre les Emmys de permettre Morceaux à inclure, donc bon pour eux, je suppose!

Stephen Graham, connu pour être un acteur de grand personnage et aussi porter des shorts pour les réunions, rejoint le casting de Peaky Blinders. En fait, il était censé commencer à tourner son rôle sur la sixième saison de la série, mais le coronavirus a arrêté les choses. Il n’y a pas de détails sur la part de Graham dans la série, mais il est sûr de supposer qu’il sera dans l’émission chaque fois qu’elle recommencera.

Le Hellfire Club, un roman du journaliste de CNN Jake Tapper, reçoit le traitement TV de HBO Max. Selon Deadline, Mark L. Smith s’occupe de l’adaptation du livre, qui «raconte l’histoire de Charlie Marder, un jeune membre du Congrès Freshman qui arrive dans les années 1950 à Washington D.C. après la mort mystérieuse de son prédécesseur. Se trouvant plongé dans les eaux dangereuses de la politique au plus fort de « Red Scare » de Joe McCarthy, lui et sa femme zoologiste Margaret doivent rapidement savoir qui est l’ami et qui est l’ennemi. Au milieu du tourbillon de dirigeants politiques et de fabricants de contrats glamour et puissants, un mystérieux accident de voiture mortel plonge Charlie et Margaret dans un monde souterrain d’offres, de sociétés secrètes et d’un complot qui pourrait changer le cours de l’histoire. Lorsque Charlie découvre un complot qui atteint les plus hauts niveaux de gouvernance, il doit se battre non seulement pour ses principes et sa nouvelle carrière politique, mais pour sa vie. » HBO Max se lance sur 27 mai.

Ci-dessus, vous pouvez voir la bande-annonce de Je peux te détruire, «Une série d’une demi-heure intrépide, franche et provocante qui explore la question du consentement sexuel et où, dans le nouveau paysage des rencontres et des relations, se situe la distinction entre libération et exploitation. Situé à Londres, où la gratification n’est qu’à une application, l’histoire se concentre sur Arabella (Michaela Coel), un Londonien insouciant et sûr de lui avec un groupe de grands amis, un petit ami en Italie et une carrière d’écrivain en plein essor. Mais lorsque sa boisson est enrichie d’une drogue de viol, elle doit remettre en question et reconstruire chaque élément de sa vie. » La série fait ses débuts sur HBO 7 juin.

Vous l’avez probablement déjà oublié, mais Idris Elba a son propre spectacle sur Netflix où il joue un DJ. C’est appelé Turn Up Charlie, et il semble que cela n’a duré qu’une seule saison. Netflix a annulé le spectacle, publiant la déclaration suivante:

« Turn Up Charlie ne reviendra pas pour une deuxième saison. Nous sommes particulièrement reconnaissants à la star et producteur exécutif Idris Elba, qui a transformé sa passion pour le DJ en une série comique pleine d’esprit et réconfortante. Nous remercions également les producteurs exécutifs Gary Reich et Tristram Shapeero et les co-producteurs exécutifs Martin Joyce et Ana Garanito, ainsi que les acteurs et l’équipe dévoués, d’avoir donné vie à cette histoire sur Netflix. Nous sommes impatients de poursuivre notre relation avec Idris sur de futurs projets. »

Réalisateur coréen Yeon Sang-ho, le cinéaste derrière l’excellent Train pour Busan, travaille sur une émission Netflix intitulée Hellbound. Screen Daily dit que l’émission «racontera une histoire de survie dans le chaos social, quand un groupe d’êtres surnaturels apparaîtra et condamnera les gens en enfer. Un nouveau groupe religieux les interprète comme la volonté du divin. » Je veux immédiatement voir ça.

