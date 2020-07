Participez à une partie d’Overwatch et à deux parties de Rocket League et obtenez le tournoi Super Buckyball

in

Les matchs rapides en 3v3 de Rocket League sont immédiatement convaincants. C’est une grande partie de la popularité durable du pseudo-football des années après son lancement. Si vous deviez ajouter les capacités de personnage trouvées dans d’autres jeux compétitifs – disons, Overwatch, par exemple – vous pourriez vous retrouver avec quelque chose comme Super Buckyball Tournament.

Le tournoi Super Buckyball, présenté au F5 Games Show 2020 organisé par China’s 24 Entertainment, est basé sur ce même noyau de football 3v3. C’est assez simple à comprendre en un coup d’œil, mais difficile à maîtriser. Avec l’ajout de personnages distincts, la maîtrise devient encore plus un défi. Vous devrez apprendre les mouvements, les vitesses et les capacités spécifiques à chaque personnage afin de jouer et de contrer chacun d’eux.

Le tournoi Super Buckyball est actuellement en «développement alpha ouvert», selon le développeur Pathea Games. Ce que cela signifie pour nous, c’est qu’il y a une démo Steam à essayer maintenant, et que cela ne coûte pas un sou à jouer. « Il ne s’agit pas d’un lancement officiel du jeu, mais plutôt d’un essai en cours que nous pourrions retirer si le besoin s’en faisait sentir », déclare Pathea Games. « Cela signifie que le jeu est ouvert au public et que de nouvelles mises à jour seront ajoutées au jeu au fur et à mesure que nous les développons. »

La trame de fond du tournoi Super Buckyball est basée dans un monde où les améliorations cybernétiques et les entités intégrales de l’IA sont courantes, mais interdites de la compétition sportive professionnelle. Cela a naturellement conduit à une scène underground, où les humains et les robots se font concurrence – ou côte à côte – «pour combler ce désir de compétition stocké au plus profond de nous tous».

Il y a le héros rapide Pai, un humain avec une course alimentée par la foudre; Pink, qui emballe un bras droit robotique puissant; et Eriel, la soi-disant «Dame du Bleu», dont la capacité spéciale est… de posséder un poisson (ce que fait le poisson n’est pas clair – Eriel «arrive bientôt»).

Dans tous les cas, vous pouvez essayer Super Buckyball Tournament en vous rendant sur la page Steam et en téléchargeant la démo. Sur le serveur nord-américain, les développeurs recommandent de jouer entre 19: 00-22: 00 PDT, et sur le serveur européen, le mieux est d’essayer entre 20: 00-23: 00 CET – cependant, les serveurs sont ouverts 24 / 7, vous pouvez donc essayer de rassembler un jeu chaque fois que l’envie vous en prend.

