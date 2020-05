Parthiv Patel révèle la menace «  Je vais vous frapper le visage  » de Matthew Hayden

Le joueur de cricket indien Parthiv Patel a révélé le moment où sa tentative de se mettre sous la peau de la légende australienne, Matthew Hayden, s’est totalement retournée contre lui quand une menace ardente est venue.

En 2004, Patel, 18 ans, faisait partie de la tournée indienne en Australie en tant que batteur-gardien de guichet.

Lors d’un ODI contre l’Australie au Gabba de Brisbane, Patel a révélé qu’il l’avait donné à Hayden lorsque le batteur est sorti après avoir marqué 109 points sur 107 dans un match où les touristes ont été victorieux par 19 points.

Parthiv, qui a maintenant 35 ans, ne faisait pas partie des onze de départ qui se sont affrontés avec l’Australie ce jour-là, mais portant les boissons, l’adolescent à l’époque a poussé un simple traîneau dans son souffle lorsque Hayden est parti.

Parthiv Patel (Getty)

« Je portais des boissons à Brisbane, c’était le match dans lequel Irfan Pathan l’a fait sortir », a déclaré Patel 100 heures 100 étoiles.

« Il avait déjà marqué une centaine, et ce fut une étape cruciale quand Irfan l’a fait sortir. Et je ne faisais que le passer et je lui ai fait un » hoo hoo « . »

Suite à l’insulte « hoo hoo », Patel a révélé que les choses se sont totalement retournées contre lui quand Hayden a menacé de frapper le jeune au visage avec un stoush enflammé à l’intérieur des vestiaires.

« Il était tellement en colère contre moi. Il se tenait dans le vestiaire de Brisbane qui est comme un tunnel », a-t-il déclaré.

Matthew Hayden 2004 (Getty)

« Il se tenait là et il a dit: » Si vous recommencez, je vous frapperai le visage « .

« J’ai dit » désolé « , je me suis tenu et il est parti. »

Malgré le crachement, les deux ont formé une relation étroite au fil des ans lorsqu’ils étaient coéquipiers des Super Kings de Chennai dans la Premier League indienne.

« Ouais, Hayden voulait me battre à Brisbane », a ajouté Patel.

« Mais nous sommes devenus de bons amis après cela. Nous avons joué beaucoup au cricket ensemble au CSK. Nous avons apprécié la compagnie de chacun.

« Ouvrir le bâton a été amusant avec lui. Nous avons également passé de bons moments en dehors du terrain. Nous avons donc réparé après cet incident de Brisbane.

« Même après la fin de l’IPL, je suis allé en Australie avec un côté émergent. Hayden m’a appelé à la maison, a préparé du poulet biryani et du dal pour moi. »