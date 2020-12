Partez à la conquête des confins de l’espace avec le nouvel ensemble Explore & Expand de Humble

L’espace est gros, comme l’a dit Douglas Adams, tout comme ce nouvel ensemble Explore & Expand de Humble. Le dernier pack Humble contient plus de jeux spatiaux que vous ne pouvez en secouer un hydrospanner, et cela vaut particulièrement la peine si vous vous êtes déjà imaginé un fan de stratégie.

Au niveau 1 $, vous obtenez Halcyon 6: Lightspeed Edition, Rain of Reflections: Chapitre 1 et Sins of a Solar Empire: Trinity. Halcyon 6 est un joyau caché ici qui allie la construction de base et la gestion de l’équipage avec des batailles au tour par tour de style JRPG. Sins of a Solar Empire: Trinity est un autre mélange convaincant de genres, mélangeant un gameplay 4X avec les combats rapides des jeux RTS.

Si vous payez plus que la moyenne de 6,10 $, vous obtiendrez également Starpoint Gemini Warlords, qui est encore une autre combinaison intéressante – c’est un jeu de simulation qui comprend des éléments de jeu de rôle et de stratégie dans lequel vous pouvez contrôler votre navire directement au combat aux côtés. vos compagnons triés sur le volet. À ce niveau, vous obtiendrez également Galactic Civilizations III, ainsi que les extensions Crusade et Retribution et le DLC Mega Events.

Au niveau de 10 $, vous obtiendrez tous les jeux ci-dessus ainsi que le grand jeu de stratégie sur le thème de l’espace de Paradox Stellaris: Galaxy Edition.

L’édition Galaxy comprend une bande originale de 140 minutes avec de la musique composée par Andreas Waldetoft, une race extraterrestre exclusive, un livre de collection numérique de 130 pages et le roman Stellaris: Infinite Frontiers de Steven Savile.

Les recettes du forfait Explore & Expand bénéficient à la Croix-Rouge américaine, qui fournit un abri, de la nourriture et une assistance directe aux personnes touchées par des catastrophes naturelles. Vous obtiendrez beaucoup de bons jeux et aiderez une cause digne avec cet ensemble.