Parmi nous, les développeurs montrent une nouvelle carte et une annonce pour les Game Awards

Among Us a maintenant un compte Twitter. Ouais, je sais, un peu surprenant que l’un des jeux les plus soudainement populaires soit maintenant depuis des mois dans son succès absurde sans une grande présence sur les réseaux sociaux, mais nous y sommes. Les développeurs ont lancé le nouveau compte avec une capture d’écran de la nouvelle carte à venir et taquinent une annonce plus substantielle pour The Game Awards.

La nouvelle carte ressemble remarquablement au dirigeable Toppat du projet précédent d’Innersloth, Henry Stickmin. Les développeurs ont précédemment révélé que cette carte aurait un thème Henry Stickmin, et le grand cockpit à bulles et l’extérieur rouge laissent peu de doute. On s’attend à ce que la carte soit «plus grande que Polus», alors attendez-vous à être extrêmement perdu lors de vos premières descentes.

Nous allons obtenir plus d’informations sur ce qui est à venir pour Among Us aux Game Awards le 10 décembre. Les développeurs ne sont pas précis sur ce que sera cette annonce, mais il y a de la place pour toutes sortes de choses, à partir d’une bande-annonce appropriée pour le nouvelle carte pour les versions de console et les passes de combat. Ce n’est que pure spéculation, alors gardez un œil sur plus dans quelques semaines.

Les développeurs ont confirmé qu’un système de compte arrivera parmi nous d’ici décembre, il semble donc que de grandes nouvelles fonctionnalités soient en route.

Envie de plus? Gardez un œil sur @thegameawards le 10 décembre 👀 Cela devient vraiment suspect là-bas. – Parmi nous (@AmongUsGame) 18 novembre 2020

