Parmi nous était le septième plus gros match du trimestre

Parmi nous, c’est cinq dollars sur Steam et gratuit sur mobile. Il a été fabriqué par une petite équipe, lancée en 2018, et a existé dans une obscurité presque complète pendant la plupart des deux années depuis sa sortie. Maintenant, il est joué par des streamers, des politiciens et des joueurs de tous les jours, et selon un nouveau rapport, c’est le septième plus grand jeu du trimestre où il est devenu grand.

Parmi nous, a atteint le septième plus grand nombre de joueurs parmi les joueurs sur console et PC au cours des trois mois de juillet à septembre, selon Mat Piscatella du groupe d’analystes NPD. 69% de ces joueurs (gentils) avaient moins de 24 ans. (Les développeurs ont parfois fourni des graphiques montrant comment les chiffres se répartissent sur PC et mobile également.)

NPD suit principalement les données de ventes aux États-Unis et ce trimestre a représenté les dépenses trimestrielles les plus élevées de l’histoire des jeux vidéo. 11,2 milliards de dollars ont été dépensés en jeux vidéo aux États-Unis ce trimestre, en hausse de 24% par rapport à la même période en 2019. Le jeu le plus vendu de la série était NBA 2K21, sur la base des ventes en dollars – et c’est sans compter l’argent que 2K rapporte. sur les microtransactions.

NPD répertorie également Modern Warfare, Fortnite, Madden, Marvel’s Avengers, Minecraft et les remakes de Tony Hawk parmi les best-sellers du trimestre. Naturellement, certaines exclusivités de la console, notamment Animal Crossing, Ghost of Tsushima, Paper Mario et Super Mario 3D All-Stars ont également fait la liste.

Si vous recherchez plus de jeux comme Among Us, mais ne vous attendez pas à ce qu’ils égalent le succès de ce titre de si tôt.