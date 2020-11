Parmi nous continue de briller alors que Meteoric Rise relance le magasin de marchandises

Les derniers mois ont été extrêmement bons pour InnerSloth et leur jeu Among Us. Après quelques flux réussis de streamers populaires sur YouTube et Twitch, la popularité du jeu a explosé. Depuis lors, tous ceux qui se disent fièrement joueur auront joué au moins une fois à Among Us. La popularité du jeu a augmenté à un tel point qu’il a dépassé les charts Steam ainsi que les magasins iOS et Android.

Pour montrer son amour pour de tels jeux, les joueurs adorent investir dans ses produits. Qu’il s’agisse de vêtements et d’articles de papeterie liés à des franchises populaires ou à des influenceurs, nous voyons de nombreux fans porter des produits dérivés. Pendant tout ce temps, les fans avaient investi dans des produits non officiels parmi nous. Étant donné que le magasin de produits dérivés n’était pas fonctionnel, c’était la seule façon de montrer leur amour pour le jeu.

Cependant, cela ne doit plus être le cas car InnerSloth, en collaboration avec Dual Wield Studio, a enfin relancé un magasin de produits dérivés Among Us.

Parmi nous, des t-shirts, des sacs et des accessoires à thème sont maintenant disponibles!

Le magasin offre une grande variété de marchandises à des prix très abordables. De nombreux jeux et influenceurs ont des produits incroyablement chers et, par conséquent, les fans en manquent souvent. Cependant, InnerSloth souhaite que tout le monde participe au plaisir et s’est donc assuré de fournir des produits de bonne qualité à des prix abordables.

La marchandise comprend des t-shirts, des sacs à dos, des housses de téléphone, des tasses, des fournitures de bureau et bien d’autres. Pour annoncer l’ouverture du magasin, Dual Wield a tweeté, «Les portes sont ouvertes! Obtenez de nouveaux produits dérivés officiels parmi nous sur http://store.innersloth.com! »

Ils ont également ajouté qu’ils prévoyaient d’ajouter de nombreux autres produits à la gamme. Ceux-ci comprendront également des figurines et des peluches.

InnerSloth a également exhorté les fans à n’acheter que les produits officiels. Dans une déclaration précédente, le studio indépendant a souligné l’importance pour les fans d’acheter des produits officiels et d’éviter les faux. Selon Comicbook, ils ont abordé la politique du fan art et de la marche des fans sur leur site Web à la fin du mois dernier.

La politique disait: «Bien que nous soyons honorés et submergés par tout l’enthousiasme des fanarts, la vente de marchandises non autorisées contenant des personnages, des noms, des dictons, des scènes, des histoires et des illustrations (collectivement, l’IP) est illégale et constitue une violation des droits de propriété intellectuelle d’Innersloth.

«Afin de préserver leurs droits de propriété intellectuelle, Innersloth ne peut permettre la création et la vente de marchandises sans licence, sans maintenir le contrôle de la qualité et la surveillance. De plus, en achetant votre marchandise parmi nous auprès de sources officielles, vous serez assuré de soutenir les développeurs qui vous aideront à créer les fandoms que vous aimez! »

Il est important de soutenir les petits créateurs et développeurs, et il est donc impératif que les fans n’investissent que dans les produits officiels. Faites-nous savoir dans les commentaires ce qui a attiré votre attention sur la marchandise parmi nous.

