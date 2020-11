Parmi nous: 5 choses que vous ne saviez pas sur le jeu

Bien que cela puisse sembler un jeu assez simple, Among Us a ses propres avantages. Les développeurs d’Innersloth ont beaucoup réfléchi à ce jeu. Donc, si vous rencontrez quelque chose que vous trouvez étrange ou inutile, il y a de fortes chances que cela ait une raison.

Parmi nous, il a fallu un peu de temps pour décoller. Lorsque le jeu est sorti pour la première fois, la semaine initiale, il ne gagnait que 35 $. Cette information pourrait être ignorée étant donné que le jeu vaut des millions maintenant. Néanmoins, cela prouve que les développeurs ont traversé une lutte «intérieure» avant de réussir.

De même, il y a beaucoup d’autres faits que l’on pourrait ne pas savoir sur ce jeu de société. Lisez-en un pour le découvrir.

5 faits intéressants sur Parmi nous

Le nom Innersloth peut sembler innovant, mais il n’y a pas eu beaucoup de réflexion. Le nom est en fait sorti d’un générateur de noms aléatoires. Il est resté parce que les développeurs l’ont aimé à l’époque, et cela leur a épargné les tracas de trouver un nom extraordinaire. Le concept du jeu est très similaire à celui de deux autres jeux: Mafia et Werewolf. Bien que les deux jeux n’aient jamais été transformés en jeux vidéo, la question de l’inspiration se pose toujours. Par conséquent, il pourrait être surprenant de savoir que «parmi nous» n’était pas le nom du jeu au départ. À sa sortie, le jeu était connu sous le nom de «Space Mafia». Aucun point de brownie pour déterminer la raison. Les membres d’équipage peuvent accomplir des tâches à travers les murs. Oui, vous avez bien entendu. La prochaine fois que vous êtes sur Skeld et que vous rencontrez un gars, mais qu’il / elle ne quitte pas l’administrateur, et que vous devez faire des câbles à l’intérieur, essayez de l’extérieur du mur adjacent au hall. Merci plus tard. Si les imposteurs se défoulent dès que le corps est signalé, ils disparaissent totalement de la carte pendant toute la durée de la partie. Bien que ce soit un problème que l’on peut exploiter en tant qu’imposteur, le moment choisi pour y parvenir est très serré. Alors bonne chance! Au cours des premiers jours du jeu, Polus et Mira ont reçu des cartes DLC payantes. Les prix ont été progressivement réduits jusqu’à ce qu’ils deviennent gratuits comme nous les connaissons maintenant. Donc, si vous vous demandez pourquoi il existe des forfaits payants spécifiques pour ces cartes, vous le savez maintenant.

Avec un jeu comme Among Us, il y a probablement beaucoup plus de choses cachées que visibles à l’œil nu. Surveillez cet espace pour des faits plus intéressants.

