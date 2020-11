Parlons de Savage Opress, l’un des plus grands de Star Wars – / Film

(Bienvenue à Le guide des personnages de Star Wars à l’échelle de la galaxie, où nous donnons correctement en raison des plus petits chiffres de l’histoire de Star Wars.)

Certains Guerres des étoiles les fans ont commencé à regarder La guerre des clones du premier film théâtral et resté fidèle à lui tout au long. Pour ces gens, son saut de la curiosité animée au moteur principal de la saga l’avenir narratif n’était probablement pas une énorme surprise. Ils ont été frappés même à l’époque de Ziro le Hutt; bien sûr, ils resteraient séduits lorsque le spectacle commencerait à devenir vraiment bon.

Le reste d’entre nous devait être convaincu, cependant, et je suis prêt à parier que cet argument a commencé en apprenant qu’ils ont ressuscité Dark Maul. Quel geste audacieux, probablement cynique. Comment pourriez-vous ramener un personnage que nous avons vu couper en deux? Oh, il a des jambes de robot? Roule les yeux à la mort.

Mais petit à petit, de plus en plus de gens ont affirmé que la résurrection de Dark Maul avait non seulement fonctionné, mais aussi une vraie grandeur. En y regardant de plus près, il s’avère que cette grandeur (qui se concrétiserait en Rebelles de Star Wars) avait moins à voir avec Maul et plus à voir avec son frère, Savage Opress.

Quel personnage est-ce encore?

Vous ne connaissez pas Savage (prononcé Sav-AHJ) Opress des films. Il est un Guerre des clones-un seul caractère. Grâce à Le mandalorien, l’époque où l’on pouvait ignorer en toute sécurité Guerres des étoiles sont assez numérotés. Pardon. Savage est l’un des Guerre des clones‘meilleurs personnages, ce qui signifie qu’il est automatiquement l’un des Guerres des étoiles‘meilleurs personnages. Cela a du sens si vous n’avez jamais entendu parler de lui, mais vous devez absolument apprendre qui il est.

Cela va comme ceci: Force Witches – oui il y a Force Witches et ils sont durs à cuire – nécessaires pour faire un méchant guerrier pour aider Asajj Ventress à se venger du comte Dooku (je vais laisser le comment et le pourquoi de cela seul). Ils trouvent Savage Opress (je vais laisser le comment et le pourquoi de cela aussi) et le bourrent de magie de force, le rendant super buff et méchant. Au départ, il était relativement petit et gentil, voyez-vous. Au moment où ils en ont fini avec lui, c’est un maniaque imposant qui assassine son propre frère (pas Dark Maul, un frère différent) de sang-froid.

Ventress implante le buff Opress comme nouvel apprenti de Dooku, où il apprend quelques tours Jedi. Le moment venu, Ventress et lui sont censés tuer Dooku. Au lieu de cela, Savage en veut à être utilisé comme ça et les fait tomber tous les deux avant de décoller. Savage retourne chez les Force Witches qui lui confient une nouvelle mission: retrouver son frère Darth Maul perdu depuis longtemps. Il le fait et passe le reste de sa vie comme le muscle droit de son frère. Il devient alors l’une des rares personnes à avoir la chance de mourir directement aux mains de Dark Sidious. À sa mort, il redevient un tout petit garçon, et c’est vraiment triste.

Ce personnage garantit-il un jouet?

Pensez à tous les jouets qui sont sortis pour Dark Maul, l’un des Guerres des étoiles‘les personnages les plus cool. Maintenant, imaginez-le comme un bodybuilder avec un visage encore plus démoniaque.

Bien sûr, Savage Opress mérite un jouet. Il mérite une tonne de jouets. Son personnage se marie extrêmement bien avec Maul, mais il a également eu des interactions avec un groupe d’autres gros frappeurs: Ventress, Dooku et bien sûr Darth Sidious. Il ne mérite pas seulement un jouet fait dans le Guerre des clones style, mais certains de ces emplois vraiment sophistiqués dans un style live-action également.

Quelle est l’importance de ce personnage?

En fin de compte, l’histoire d’Opress existe pour soutenir la résurrection de Maul, ce qui est important, même si le sien la tragédie n’a pas beaucoup d’impact dans le grand schéma des choses. C’est une histoire extrêmement bien racontée, mais je ne sais pas à quel point c’est important. C’est trop supposer que Maul ne serait jamais revenu sans l’aide de Savage. Plus important encore, Maul est tellement enragé par la folie et la vengeance par défaut que même la mort de Savage ne peut pas ajouter trop de carburant à ce feu déjà brûlant.

Donc narrativement, non. Savage Opress n’est pas entièrement important pour le Guerres des étoiles récit. Je pense qu’il est extrêmement important pour la réputation de Guerre des clones, pourtant. Lorsque les gens louent ce spectacle, ils se rendent presque toujours à la grandeur de l’histoire de Dark Maul. Mais comme je l’ai dit ci-dessus, ce qui nourrit cette grandeur est le développement approfondi et la supériorité de l’histoire de Savage Opress. Comparativement, nous connaissons à peine Maul et honnêtement, il n’y a pas grand chose à savoir de toute façon jusqu’à ce que Rebelles met la main sur lui.

Est-ce secrètement un grand personnage de Star Wars?

Je ne pense pas être timide à ce sujet: Savage Opress est l’un des Guerres des étoiles personnages. Il a un look emblématique, un développement narratif fort et une sortie satisfaisante de l’histoire. Que veux-tu de plus?

Si sa grandeur est un secret, c’est seulement parce que moins de gens regardent La guerre des clones par rapport à la ligne principale Guerres des étoiles films. Sortir avec Guerres des étoiles fans en ligne assez longtemps, ils finiront par vous convaincre d’essayer Guerre des clones en dehors. Des personnages comme Savage Opress sont la raison pour laquelle cet enthousiasme perdure. Il n’est que l’un des nombreux personnages créés pour cette série qui rivalisent Guerres des étoiles«héros et méchants en direct.

