Parlez sur les cendres – / Film

Barry Jenkins a dévoilé un autre le Chemin de fer souterrain teaser, et comme les deux teasers publiés avant cela, il est magnifique, obsédant et affirme que cela va être la définition même de la télévision à ne pas manquer. La série se déroule dans une histoire alternative où le chemin de fer clandestin était un chemin de fer réel et physique secret, avec des voies et des tunnels réels cachés sous terre. Regardez le dernier teaser, sous-titré Parlez sur les cendres, au dessous de.

Le teaser du chemin de fer clandestin

Man oh mec fais ça Chemin de fer souterrain les teasers font un excellent travail. Jusqu’à présent, aucun d’entre eux n’a été lourd sur l’intrigue, ni même sur des détails spécifiques. Ce sont pour la plupart des morceaux d’ambiance, mettant en vedette divers membres de la distribution de l’émission regardant dans une caméra qui les pousse, tous marqués pour Nicolas Britellla musique magnifique. Parfois, une telle imprécision peut être exaspérante. Mais ici, ça marche, et ça marche bien. Il est impossible de ne pas être fasciné par les images ici – c’est beau et envoûtant, et vous donne envie de plus. Pour référence, voici les deux teasers précédents.

Le sous-titre de ce dernier teaser – Parlez sur les cendres – est tiré d’une citation de Sojourner Truth. Truth, une femme noire qui a échappé à l’esclavage et est devenue abolitionniste, devait prononcer un discours dans une maison de ville en 1861 en Angola, dans l’Indiana. Quand les Blancs ont menacé de brûler la maison plutôt que de la laisser parler là-bas, la Vérité a dit: «Alors je parlerai sur les cendres.»

Dans Le chemin de fer clandestin, «Cora est une esclave dans une plantation de coton en Géorgie. La vie est un enfer pour tous les esclaves, mais particulièrement mauvaise pour Cora; une paria même parmi ses compatriotes africains, elle entre dans la féminité – où une douleur encore plus grande l’attend. Lorsque César, récemment arrivé de Virginie, lui parle du chemin de fer clandestin, ils décident de prendre un risque terrifiant et de s’échapper.

Et dans l’univers dans lequel ce spectacle existe, le chemin de fer clandestin n’est «pas une simple métaphore – les ingénieurs et les conducteurs exploitent un réseau de voies et de tunnels construits en secret sous le sol très méridional sur lequel ils ont été réduits en esclavage. Le premier arrêt de Cora et César est la Caroline du Sud, dans une ville qui semble initialement être un havre de paix. Mais la surface placide de la ville masque un schéma insidieux conçu pour ses habitants noirs. Et pire encore: Ridgeway, un chasseur d’esclaves implacable d’origine mythique, est sur leurs talons. Contraint de fuir à nouveau, Cora se lance dans un vol déchirant, état par état, à la recherche de la vraie liberté dans le voyage d’une héroïne creusée dans le sol et l’âme de l’Amérique.

La série est basée sur le roman du même nom, lauréat du prix Pulitzer de Colson Whitehead, et vient de Barry Jenkins, qui a réalisé les 10 épisodes. Il n’y a pas encore de date de première.

