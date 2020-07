Paris Jackson : la fille de Michael Jackson jouera le rôle de Jésus dans un nouveau film

La fille de Michael Jackson, Paris Jackson, va jouer le rôle de Jésus dans un prochain film intitulé Habit.

Paris Jackson, la fille de Michael Jackson, poursuit son aventure dans le monde du cinéma avec un rôle intrigant de Jésus dans « Habit’. Le producteur exécutif Cassian Elwes, qui a dirigé des organisations comme le Dallas Buyers Club et Lawless, a annoncé la nouvelle sur Twitter. Il a partagé un tweet de Screen Daily confirmant le rôle de Jackson dans le film, disant « @ParisJackson a été formidable dans le film. »

Un film qui se moque du christianisme…

«Habit, ce film sacrilège, se moque du christianisme et ridiculise les gens de foi. Elevated Films représente les droits américains sur le projet. Elevated Films est manifestement allé trop loin. La société ne produirait jamais, en un million d’années, un film qui diffame Mahomet de la même manière», disent les instigateurs de la pétition sur le conservateur site OneMillionMoms.

Paris Jackson est, sur le film, une fêtarde fétiche de Jésus

Selon la publication, Jackson jouera le rôle de Jésus dans le film sur une fêtarde fétiche de Jésus. La jeune fille se retrouve en difficulté après avoir été impliquée dans un violent trafic de drogue, mais elle voit un moyen de se libérer de la situation en se faisant passer pour une nonne. Jackson joue aux côtés de Bella Thorne et de Gavin Rossdale de Bush.

Habit est le dernier épisode de l’entrée de Jackson dans le monde du théâtre.

Janell Shirtcliff, qui a déjà joué dans Dirty Old Town et Don Peyote, réalise le film et a également écrit le scénario aux côtés de l’actrice Suki Kaiser. L’acteur et chanteur Donovan Leitch, fils du chanteur-compositeur écossais Donovan, est le producteur. Habit est le dernier épisode de l’entrée de Jackson dans le monde du théâtre. Elle a fait ses débuts d’actrice dans le rôle de Rachel Wells dans la deuxième saison de Fox’s Star et est apparue dans son premier long métrage, Gringo, en 2018.