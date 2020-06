Paris ce weekend du 19, 20 et 21 juin : tous les bons plans

Suite à la déclaration du président Emmanuel Macron, la capitale de France passe actuellement en zone verte. Avec la réouverture des portes des restaurants, des parcs et des places publiques, nombreuses sont les activités à pouvoir choisir pour ce vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juin 2020.

En respectant les gestes barrières et la distance de sécurité 1 m, on peut de nouveau circuler dans les rues de Paris. Cela tombe très bien, car la fête de la musique et la fête des Pères sont prévues pour ce week-end. Il y a de quoi à bien se défouler après un certain moment de confinement. Au programme, divers évènements musicaux sont organisés dans toute la capitale. Des idées cadeaux sont disponibles dans les boutiques. Pour profiter d’un moment plus calme, les parcs sont tous ouverts. Rester à la maison n’est pas non plus une si mauvaise idée.

Une fête de la musique à célébrer autrement

La distanciation physique ne permet pas d’organiser un concert comme tous les ans. Une manière de lutter contre la propagation du Coronavirus. Certains ont alors décidé de passer une fête de la musique en ligne pour les mélomanes. Une façon plus simple, mais qui aide à partager les mêmes sensations. D’autres ont trouvés un moyen d’organiser des petits concerts.

Malik Djoudi, Fishbash et Oracle Sisters vont monter en scène au Perchoir Porte de Versailles ce dimanche à 12 h. Les places sont limitées, d’où il faut se précipiter pour la réservation.

Pour ce vendredi, un évènement inédit va se présenter à l’Accor Arena. Des prestations live seront présentées par Pascal Obispo, Patrick Bruel, Dadju, Maître Gims, Catherine Ringer et Tryo. Pour ceux qui décident de rester à la maison, l’évènement sera diffusé sur France 2.

Une ambiance électro est prévue ce dimanche à L’Atelier Renault des Champs-Élysées. Animé par des djs de renom, celui-ci va faire vibrer le son, dans tout Paris.

Une parade théâtrale va parcourir les berges du Canal avec Momento et La Charrette Boom Boom, pour ce dimanche. Carnaval et musique seront réunis au même endroit pour donner de la couleur à la fête de la musique.

Des balades en famille dans les places publiques de Paris

Découvrez tous les endroits possibles pour passer ce weekend en famille.

Le Parc Astérix ouvre enfin ses portes après un long moment. Attractions, manèges, montagnes russes et divers autres jeux sont au programme. Que ce soit pour ce vendredi, ce samedi ou ce dimanche, le parc est ouvert à partir de 8h du matin jusqu’à 17h du soir. Afin d’y parvenir, effectuez les réservations en ligne.

Le jardin du musée Albert-Kahn propose une offre gratuite pour une durée d’un mois. La solution idéale pour faire un camping en famille. Même gratuite, une réservation doit être engagée pour que l’entrée soit validée.

Profitez de la réouverture de l’Arc de Triomphe pour se balader en famille. Plus économique que romantique, la place monumentale de la capitale est un endroit approprié pour sortir ce weekend.