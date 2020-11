Parier un millionnaire grâce à un pari record de 28 $

Un parieur chanceux de la Melbourne Cup a plus d’un million de raisons de ne jamais oublier l’édition 2020 de la course après avoir remporté le plus gros prix jamais payé par le TAB néo-zélandais sur la course.

Le pari, placé dans le magasin Bishopdale TAB à Christchurch, a rapporté 1,09 million de dollars australiens pour une dépense de 112 dollars.

Le président exécutif du TAB, Dean McKenzie, a déclaré que le pari gagnant était le plus gros payé par le TAB dans la mémoire récente.

« Le retraité de Bishopdale à Christchurch a placé une combinaison de paris First4 totalisant 112 $. Une de ces combinaisons pour 28 $ a rapporté 1 093 384 $ », a déclaré McKenzie.

« L’homme a reçu 36 446,17 $ pour chaque dollar parié.

Twilight Payment, monté par Jye McNeil, remporte la Melbourne Cup 2020 aux mains de Tiger Moth. (Getty)

« Nous avons retrouvé nos records et c’est la plus grosse collection que nous ayons jamais retournée. En regardant en arrière jusqu’en 2013, la prochaine plus grande victoire de la Melbourne Cup était de 364 016 $ (340 707 $ AUD) », a déclaré McKenzie.

Le directeur de la succursale de Bishopdale TAB, Kerralyn Hooper, a confirmé que l’homme y était un client fidèle depuis 25 ans.

« Je suis impliquée avec le TAB depuis 25 ans et je n’ai jamais rien vu de tel. Le client est bien connu de nous et un gars vraiment sympa, donc nous sommes juste ravis pour lui », dit-elle.

« C’était juste surréaliste de voir quelqu’un gagner autant d’argent. Je pense qu’au départ, notre enthousiasme était plus élevé que le sien parce qu’il était encore sous le choc. »

Hooper a déclaré que l’homme essayait d’être très discret lorsqu’il est entré dans le magasin mercredi pour réclamer ses gains.

« Il le retenait un tout petit peu, mais je pense que tout le monde pouvait voir que quelque chose se passait. »

Elle a dit auparavant que la plus grosse victoire qu’elle avait vue dans le magasin était d’environ 200 000 $ (187 193 $ AUD).

«C’est bien d’avoir quelqu’un qui gagne comme ça dans un magasin physique. Le jour de la Coupe était différent de l’habituel avec le nouveau cas Covid dans la communauté.

« Tout a commencé un peu tard, les gens n’ont commencé à arriver que vers 16 heures. »

Beaucoup dans le magasin Bishopdale ne savaient pas qu’un de leurs collègues parieurs avait gagné gros.

« Eh bien, ce n’était certainement pas mon cheval, il s’est cassé la jambe », a déclaré un homme.

L’un des favoris pour la victoire, Anthony Van Dyck, a été euthanasié après s’être fracturé le boulet en course.

Les Néo-Zélandais ont établi un nouveau record de paris sur la Melbourne Cup mardi avec des paris totalisant 11,5 millions de dollars (10 763 643 dollars australiens) sur la seule course de la coupe.

Ce chiffre a dépassé le chiffre d’affaires le plus élevé précédent sur la course de 10,3 millions de dollars (9640480 dollars australiens) établi en 2018.