Parier sur le football : en toute simplicité – avec ces conseils, vous êtes bien préparé

C’est l’enfant préféré de l’Allemagne – la Bundesliga. Il a ravi des millions de fans depuis 1963. Toutes sortes d’histoires se sont produites depuis lors, des légendes sont nées et la Bundesliga n’a toujours rien perdu de sa fascination. Cependant, un aspect crucial a été ajouté ces dernières années. Les paris sportifs peuvent augmenter encore plus le plaisir du football. Mais comment pariez-vous correctement? Et quels sont les bons conseils?

Pendant longtemps, il n’y avait que le toto de l’Etat en Allemagne, le soi-disant pari treize. 13 jeux ont été spécifiés ici, mais seuls des conseils sur l’issue classique d’un jeu étaient possibles. Alors gagnez, faites match nul ou perdez.

Au moins depuis le triomphe d’Internet, de plus en plus de fournisseurs de paris privés ont afflué sur le marché. Au tournant du millénaire, par exemple, les célèbres bookmakers Bwin (1997), Unibet (1997) et Tipico (2004) ont été créés.







Maintenant, il y avait plus d’options pour les fans de paris pour parier sur certains événements du jeu. Les pronostiqueurs qui réussissent ne font pas que parier sur le vainqueur d’une partie. Il existe plutôt différentes stratégies pour monétiser vos connaissances en football.

Paris à long terme, nombre de buts, double chance

De nombreux bookmakers proposent bien plus de 150 paris spéciaux pour un match en Bundesliga. Par exemple, il existe une option à double chance. Vous pariez ici qu’une équipe gagnera ou tirera au sort et que le pronostic réussira si cela se produit. Les paris sur les buts sont extrêmement populaires. Les cotes sur le résultat d’un match ne sont souvent pas très lucratives car il y a un favori clair. C’est là que la mise de but entre en jeu. Le bookmaker spécifie une valeur, par exemple 2,5 ou 3,5, et le pronostiqueur parie si plus ou moins de buts seront marqués dans le match. Peu importe l’équipe qui marque les buts. Avec les paris sur / sous, des pronostics corrects sont donc possibles avant même la fin de la partie. Voir aussi RAGNAROK Watch-Along avec commentaire en direct (et vous êtes invité) Vous pouvez également parier sur le nombre de coins ou si un certain joueur reçoit un carton jaune. Êtes-vous convaincu qu’un attaquant est en feu et marquera lors du prochain match? Ensuite, vous pouvez parier sur elle, ainsi que sur le résultat à la mi-temps et le calendrier des buts. Les paris à long terme peuvent également être très lucratifs. Quel club devient champion d’Allemagne? Quelles équipes doivent reléguer à la fin de la saison? Avec le bon nez, vous pouvez gagner beaucoup d’argent avec de tels paris. Chaque pronostiqueur a une stratégie différente pour parier avec succès. Il vaut la peine de recueillir les opinions des professionnels ici. Sur des sites comme Bundesliga Betting Tips, vous trouverez de précieuses recommandations d’experts.

Choisir le bon fournisseur de paris

En Allemagne, il y a plus de 100 fournisseurs de paris qui font de la publicité en faveur des clients. Tipster peut en profiter. Les offres de bienvenue sont souvent attractives. Le bonus de dépôt peut être particulièrement précieux. Habituellement, le premier dépôt est doublé avec ce bonus. Cela signifie que vous pouvez jouer avec 50 euros au lieu de 25 euros par exemple. Il y a souvent même des paris gratuits. Ces conseils sont alors totalement sans risque. Un bonus mobile est également souvent inclus. Ceci est accordé si vous pariez sur le fournisseur de paris concerné pour la première fois sur votre smartphone. Dans tous les cas, il vaut la peine de comparer les fournisseurs de paris ici.

Au moment de choisir le bon bookmaker pour lui, ses activités de parrainage pourraient également être décisives. De nombreux fournisseurs de paris prennent désormais en charge les clubs de Bundesliga. Tipico, par exemple, est le partenaire de paris officiel du FC Bayern Munich. Bwin sponsorise, entre autres, le Borussia Dortmund, l’Union Berlin et le 1. FC Köln. Unibet est représenté au RB Leipzig et au Borussia Mönchengladbach, tandis que le bookmaker allemand Bet-at-home est partenaire du FC Schalke 04.