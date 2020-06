«Parasite» remporte un prix important au 56e Grand Bell Awards, l’équivalent coréen des Oscars

ParasiteLa séquence de victoires se poursuit plus d’un an après sa victoire historique de Palme D’or au Festival de Cannes de l’année dernière. Bong Joon-hoLe thriller sombrement comique a gagné gros au prestigieux club sud-coréen Grand Bell Awards cette semaine, remportant cinq prix pour le meilleur film, le meilleur réalisateur, la meilleure actrice dans un second rôle pour Lee Jung-eun, le meilleur scénario et la meilleure musique. Il est tout à fait approprié que le film record qui a amené l’industrie cinématographique sud-coréenne sur le devant de la scène mondiale mette fin à sa saison incroyable de récompenses en Corée.

Quatre mois après ses victoires historiques aux 92e Academy Awards en février, y compris pour le meilleur film, Parasite a reçu un chaleureux retour aux sources lors des Grand Bell Awards en Corée du Sud, les prix cinématographiques les plus prestigieux du pays. Parasite a remporté la cérémonie de remise des prix avec cinq victoires: meilleur film, meilleur réalisateur pour Bong Joon-ho, meilleure actrice dans un second rôle pour Lee Jung-eun, Meilleur scénario pour Bong Joon-ho et Han Jin-winet Meilleure musique pour Jung Jae-il.

Mais bien que Song Kang-ho ait été nommé meilleur acteur et Park Myung-hoon du meilleur second rôle, Parasite n’a pas été en mesure de remporter plus de prix d’acteur majeurs, ce qui semble ironique, compte tenu de la campagne énergique de NEON et de la presse élogieuse louant le jeu de la distribution qui a abouti à une récompense de l’ensemble SAG pour le casting (mais pas de reconnaissance d’acteur de l’Académie ).

Lee Byung-hun, une star majeure en Corée du Sud et un brin de cœur de longue date, remportera le prix du meilleur acteur pour Ashfall, Tandis que Jung Yu-mi a remporté le prix de la meilleure actrice pour Kim Ji Young: née en 1982, un film devenu un paratonnerre de controverse sur ses thèmes féministes. Jin Seon-kyu, le meilleur acteur dans un second rôle, a remporté le succès fracassant au box-office Travail extrême, qui reçoit déjà un remake en anglais.

Parasite a fait ses débuts en streaming exclusif sur Hulu tout juste sorti en remportant quatre trophées aux 202o Academy Awards en février, dont celui du meilleur film – marquant la première fois dans l’histoire qu’un film en langue étrangère remporte le prix. Le thriller sombre et comique, qui suit une famille appauvrie alors qu’ils se dirigent vers l’emploi d’une famille riche, a connu une année record depuis sa première mondiale à Cannes en mai 2019, accumulant des prix prestigieux à gauche et à droite et presque universels. acclamer.

Maintenant que Parasite a terminé son année des prix de la bannière, l’héritage du film prend le dessus avec un début sur The Criterion Collection plus tard cette année, aux côtés du drame policier magistral de Bong Souvenirs de meurtre.

