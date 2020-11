Parasite, Decemate, Blazt et Halo, Neptune, s’affronteront ensemble dans la saison des Challengers 2021

Image via Call of Duty League

Professionnel Appel du devoir les joueurs Parasite, Decemate et Blazt ont fait équipe avec Halo pro Neptune pour la saison des Challengers 2021. L’équipe cherche ouvertement une organisation à représenter dans la saison à venir, a révélé Blazt aujourd’hui.

Decemate et Blazt ont passé la saison inaugurale de la Appel du devoir Ligue avec les guérilleros de Los Angeles. Les guérilleros ont connu des difficultés tout au long de la saison, ont terminé l’année à la dernière place et ont finalement supprimé cinq joueurs de son alignement, dont Blazt et Decemate.

Parasite a des années de professionnalisme Appel du devoir expérience et est un champion du monde 2013. Il a également une expérience antérieure avec Blazt alors qu’ils ont concouru ensemble pour Midnight Esports pendant le Black Ops 4 saison. Parasite a passé la saison inaugurale de la CDL dans la Ligue des Challengers et a concouru avec plusieurs équipes, dont UYU et Five Star.

Neptune est un établissement Halo joueur qui a déjà joué pour Elevate et Renegades. Il a commencé à se faire un nom dans l’amateur Appel du devoir scène pendant la Black Ops 4 saison et est considérée comme une étoile montante potentielle. Autre Appel du devoir des acteurs tels que FormaL et Shotzzy ont réussi la transition Halo à La morue, il est donc possible que Neptune puisse rejoindre une équipe professionnelle à l’avenir.

Appel du devoir Les Challengers ont récemment dévoilé le programme Scouting Series et Challengers Elite, qui exposera plus de fans à la scène amateur et offrira plus d’opportunités aux joueurs d’attirer l’attention des organisations professionnelles. L’entraîneur-chef des Royal Ravens de Londres, Dominate, a confirmé qu’ils suivraient de près la série de scouts, afin que des joueurs comme Parasite et Blazt aient une autre chance de se rendre dans la cour des grands.

L’équipe n’est actuellement pas signée dans une organisation, mais la formation talentueuse trouvera probablement une maison avant la saison 2021.

