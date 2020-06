«Parascolaire» est une «entreprise risquée» sombre et hyperviolente pour l’ère du covoiturage – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Le spectacle: Périscolaire

Où vous pouvez le diffuser: Netflix

Le Pitch: Un lycéen pauvre mais intelligent (Kim Dong-hee de Classe Itaewon) crée une application pour les services de prostitution pour tenter d’échapper à sa vie sans issue. Mais quand il est attrapé par un camarade de classe (Park Joo-hyun) qui lui fait du chantage pour en faire un partenaire, les choses deviennent rapidement incontrôlables, et les deux se retrouvent pris dans un réseau impliquant des gangs locaux et une enquête de police.

Pourquoi il est essentiel de visualiser la quarantaine: Si Affaire risquée abandonné ses bouffonneries de comédie des années 80 et est devenu un drame policier graveleux qui s’est penché sur les conséquences de la prostitution des adolescents – avec un tas sain d’ultraviolence du cinéma coréen – vous obtiendrez Périscolaire. Il est difficile pour beaucoup de gens de se lancer dans les drames K, mais Périscolaire est la meilleure série de passerelles pour ceux qui aiment le cinéma coréen sombre et hyperviolent que j’ai vu de loin. Il est électrique et actuel, avec un soupçon de conscience sociale qui a tourné Parasite dans le film le plus pertinent de l’année dernière.

Graveleux et indéfectible, Périscolaire est une étape en dehors de la plupart des autres drames K que vous trouverez sur Netflix. Depuis qu’ils sont devenus un phénomène mondial au cours des dernières années, les drames K ont considérablement amélioré leurs valeurs de production et d’écriture, mais ils sont toujours fortement redevables à leurs prédécesseurs bon marché et savonneux et se sentent éloignés du coréen tonalement vif et comiquement violent. cinéma qui est si aimé sur la scène mondiale.

Mais Périscolaire, avec son suspense tendu et son humour sombre et décalé, ressemble à un pont entre ces deux mondes. Peut-être parce que c’est 10 maigres épisodes, chacun de moins de 50 minutes chacun. C’est peut-être parce que son rythme rapide et ses personnages antipathiques s’inspirent clairement de la télévision américaine, plutôt que du long format K-drama, pour lequel les épisodes peuvent s’étendre jusqu’à une heure et demie. Peut-être parce que sa prémisse – d’un lycéen de niveau génie Oh Ji-soo (une étonnante souris et pitoyable Kim Dong-hee, presque méconnaissable de son apparence élégante dans Classe Itaweon) qui dirige un réseau de prostitution en ligne avec l’aide de son mystérieux muscle, M. Lee (la série Choi Min-soo, incarnant le parfait stoïque musclé) – plonge dans un territoire beaucoup plus granuleux et plus semé que tout autre drame K ose. En raison du sujet troublant, chaque épisode est même accompagné d’un message d’avertissement qui propose un numéro à appeler à ceux qui recherchent de l’aide.

Mais surtout, c’est le ton Périscolaire, qui rappelle les films hyperviolents de Park Chan-wook (il y a même une scène de combat dans le couloir vers la fin de la série qui rayera Vieux garçon démangeaisons) et autres maestros du cinéma coréen. Les élèves du lycée que Oh Ji-soo sont si cruel, la police est si corrompu, et les gangsters psychotiques sont tellement ridicule cette Périscolaire on dirait qu’il va éclater un bain de sang gratuit à tout moment. Cela descend dans un chaos sanglant vers la fin, mais c’est la télévision après tout, et ça ne devient jamais aussi violent que les films coréens. Mais Périscolaire vous tient en haleine tout le temps et ne manque jamais de vous surprendre ou de vous déranger par sa volonté de plonger dans les crevasses les plus profondes et les plus sombres de la société coréenne.

Articles sympas du Web: