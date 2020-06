Paramount transforme l’horreur en bref Laura n’a pas dormi dans une fonctionnalité

Laura n’a pas dormi devient un long métrage. Paramount a conclu un accord pour mettre le court métrage en salles selon Deadline. Scénariste-réalisateur Parker Finn restera allumé pour diriger la fonction. Le court-métrage devait faire ses débuts en mars dernier au festival SXSW, mais l’événement a été annulé. Il a quand même remporté un prix du jury là-bas; il a remporté le prix spécial de reconnaissance du jury pour la catégorie Midnight Short de SXSW. Paramount coproduira le film avec Temple Hill Productions. Laura n’a pas dormi a une bande-annonce, que vous pouvez voir ci-dessous, mais ce n’est pas beaucoup.

Laura n’a pas dormi a une vraie promesse

Le film sera très intéressant, car « une fille, désespérée de se débarrasser d’un cauchemar récurrent, une jeune femme cherche l’aide de son thérapeute ». C’est vague, mais en tant que personne qui a eu des cauchemars horribles et récurrents depuis l’enfance, ce sujet est non seulement intéressant mais peut être terrifiant. Je suppose que cela importera principalement du type de budget qu’ils choisissent de consacrer à cela et s’ils optent pour le CGI ou la pratique avec les effets qu’ils utilisent. Laura n’a pas dormi se sent vraiment comme un concept cool, donc espérons-le étendu à la longueur des fonctionnalités qu’il résiste.

Caitlin Stasey et Temple Lew a joué dans le court métrage original, et espère qu’ils les ramèneront également dans le film. Qu’ils aient également la gloire d’être dans la version longue qui me semble juste. Dans tout les cas, Laura n’a pas dormi va être une production sur laquelle je garde les yeux maintenant, je vais m’attendre à des choses énormes de la part de Paramount sur celui-ci. Les doigts croisés, ils font quelque chose de vraiment différent pour ceux-ci.

