Paramount propose des locations Selma gratuitement jusqu’à fin juin

Paramount Pictures a décidé de faire Ava DuVernay’s Selma gratuit à louer sur les services de streaming jusqu’au mois de juin. Le film a été initialement publié en 2014, et il est basé sur les marches des droits de vote de Selma à Montgomery en 1965 dirigées par James Bevel, Hosea Williams, Martin Luther King Jr., et John lewis. Il a joué David Oyelowo, Tom Wilkinson, Carmen Ejogo, Andre Holland, Tessa Thompson, Giovanni Ribisi, Stephan James, Wendell Pierce, Common, Cuba Gooding Jr., Tim Roth, Oprah Winfrey, et beaucoup plus.

Déclaration et bande-annonce de Selma Paramount

« Le puissant drame d’Ava DuVernay, Selma, raconte l’incroyable histoire de la façon dont le Dr Martin Luther King Jr. a dirigé la marche épique de Selma à Montgomery pour garantir l’égalité des droits de vote dans un événement qui a changé l’histoire à jamais. À partir d’aujourd’hui, Paramount rend Selma disponible à la location gratuite sur les plateformes numériques jusqu’à la fin du mois. 55 ans après les marches historiques de Selma, alors que nous assistons à l’expression de décennies de souffrance collective, nous devons réfléchir aux paroles du Dr King: « l’injustice partout est une menace pour la justice partout ». Nous espérons que ce petit geste encouragera les gens de tout le pays à examiner l’histoire de notre pays et à réfléchir aux façons dont l’injustice raciale a infecté notre société. Le message clé de Selma est l’importance de l’égalité, de la dignité et de la justice pour tous. De toute évidence, ce message est aussi vital aujourd’hui qu’il l’était en 1965. «

Récemment, la star de Selma, David Oyelowo, a raconté une histoire sur le moment où le film était aux Oscars et comment l’Académie a snobé le film après que les stars aient porté des chemises « I Can’t Breathe » pour la première du film à Los Angeles. « Les membres de l’Académie ont appelé le studio et nos producteurs ont dit: » Comment osent-ils faire ça? Pourquoi remuent-ils? » et « Nous n’allons pas voter pour ce film, car nous ne pensons pas que ce soit leur place pour le faire », « a déclaré Oyelowo dans une interview avec Screen Talk de Screen Daily.

La publication Paramount offrant des locations Selma gratuitement jusqu’à la fin du mois de juin est apparue en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.