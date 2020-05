Paramount Pictures a Greenlit une suite de Sonic the Hedgehog

Paramount Pictures pourrait être l’un des rares studios à avoir une bonne année 2020, et ils en tirent parti. Avant que la pandémie COVID-19 ne ferme les cinémas du monde entier, Sonic l’hérisson est devenu le hit inattendu de 2020. Après un début troublant où Internet est sorti et a rejeté les premiers designs de Sonic lorsque la première bande-annonce a frappé et forcé le studio à revenir en arrière et à repenser le personnage à la dernière minute, le travail semblait avoir payé de. Sonic l’hérisson a rapporté 300 millions de dollars au box-office mondial, et même si les critiques avec les critiques étaient mitigées, les critiques des fans et plus encore des jeunes enfants étaient beaucoup plus positives. Paramount sait quand ils ont de l’or et ils n’attendent pas. Selon Variety, Paramount a mis en lumière une suite du premier film, sans aucun doute à la suite du teaser Tails que nous avons vu à la fin, bien qu’il n’y ait pas encore de date de début pour la production.

Ils doivent avoir foi en la foudre frappant deux fois parce qu’ils ramènent principalement la même équipe créative, y compris Jeff Fowler, et Pat Casey et Josh Miller écrivant le script. Pour le moment, le film est encore au stade de développement, donc il n’y a aucun moyen de savoir quels membres du casting reviendraient, mais une fois qu’Hollywood commencera le tournage, nous pouvons nous attendre à ce que Paramount veuille avancer rapidement avec celui-ci faute d’une meilleure descripteur.

Sonic l’hérisson a également été l’un des rares films de cette année à avoir obtenu une sortie numérique précoce à la lumière de la pandémie de COVID-19, ce qui a probablement rendu la décision de donner le feu vert à cette suite encore plus facile pour Paramount Pictures.

Sonic l’hérisson, réalisé par Jeff Fowler, étoiles Ben Schwartz, James Marsden, Jim Carrey, Tika Sumpter, Adam Pally, et Neal McDonough. Il est maintenant disponible en version numérique et à domicile.

