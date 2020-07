Paramètres, réticule et modèle de vue de ZywOo pour CS: GO

in

Mathieu «ZywOo» Herbaut est l’un des meilleurs CS: GO joueurs dans le monde.

Le Français a fait preuve d’une grande détermination et discipline tout au long de sa carrière et CS: GO les fans savaient ce qui approchait des grandes étapes de CS: GO alors qu’il se dirigeait vers le sommet. ZywOo a démontré ses compétences mécaniques au monde entier lorsqu’il a rejoint les rangs de Team Vitality en 2018.

Peu de temps après son recrutement, Vitality a dominé le DreamHack Open Atlanta 2018 et ZywOo a présenté une performance à retenir avec une note de 1,49 tout au long du tournoi. En plus des gains du tournoi, son ascension au sommet a également été couronnée par HLTV et il a été choisi le meilleur CS: GO joueur de 2019.

Si vous cherchez à devenir le prochain CS: GO prodige, alors vous pouvez certainement apprendre de la dernière. La plupart des joueurs professionnels passent des heures à optimiser leurs paramètres et l’utilisation de ZywOo vous permettra de mieux comprendre ses décisions en jeu.

Voici ZywOo CS: GO paramètres.

Paramètres de la souris de ZywOo

Comme la plupart des joueurs professionnels, ZywOo préfère jouer avec une sensibilité plus faible. Bien qu’il soit plus difficile d’effectuer des coups de feu, le suivi des joueurs ennemis devient plus facile, vous donnant ainsi une meilleure visée.

ZywOo utilise un Xtrfy M4 comme souris, l’une des souris de jeu les plus légères du marché. Une souris plus légère lui permet de compenser sa perte de sensibilité avec un bras et des mouvements de main étendus. Il préfère également utiliser un grand tapis de souris pour agrandir la zone de mouvement disponible pour sa souris.

DPI

400

Sensibilité de la souris

1,90

eDPI

760

Taux de sondage

1 000 Hz

Sensibilité du zoom

1,00

Accélération de la souris

De

Sensibilité Windows

6

Entrée brute

1

ZywOoparamètres vidéo de

Désactiver tous les paramètres qui ne vous donnent pas un avantage concurrentiel est presque comme une règle empirique chez le professionnel CS: GO communauté.

ZywOo n’a que sa qualité d’ombre globale élevée, ce qui peut parfois jouer pour la faveur des joueurs en leur permettant de repérer les ennemis par leurs ombres. Il préfère garder ses paramètres d’anti-aliasing et de filtrage de texture activés car ils rendent le jeu beaucoup plus fluide et clair en lissant les bords.

La lecture à une résolution étendue comme 1280 × 960 agrandit les modèles de lecteur et les rend théoriquement plus faciles à photographier. Votre jeu sera bien pire si vous choisissez d’utiliser une résolution étirée, mais l’avantage concurrentiel que vous gagnerez peut vous rapporter quelques rangs.

Résolution

1 280 x 960

Ratio d’aspect

4: 3

Fréquence de rafraîchissement

240 Hz

Mode de mise à l’échelle

Étiré

Mode de couleur

Moniteur d’ordinateur

Luminosité

100 pourcent

Mode d’affichage

Plein écran

Économies d’énergie sur ordinateur portable

désactivé

Qualité globale des ombres

Haute

Détail du modèle / texture

Faible

Streaming de texture

désactivé

Détail de l’effet

Faible

Détail du shader

Faible

Augmenter le contraste du joueur

Activée

Rendu multicœur

Activée

Mode anti-aliasing multi-échantillonnage

4x MSAA

Anti-aliasing FXAA

Activée

Mode de filtrage de texture

Anisotrope 4x

Attendre la synchronisation verticale

désactivé

Flou de mouvement

désactivé

ZywOo‘scparamètres rosshair



Pour utiliser les paramètres de réticule de ZywOo, copiez et collez les commandes suivantes dans CS: GOconsole de jeu de. Votre réticule devrait changer pour ZywOo juste après l’entrée.

Parfois, les modifications effectuées via la console du jeu peuvent ne pas être permanentes. Si tel est le cas, collez les commandes suivantes dans votre « config.cfg ». Cela vous évitera de passer par le même processus à chaque lancement CS: GO.

«Config.cfg» doit être situé sous votre dossier «Userdata / SteamID».

Voici une explication plus détaillée de la façon dont vous pouvez trouver votre fichier «config.cfg».

cl_crosshaircolor 2; cl_crosshairdot 0; cl_crosshairgap -4; cl_crosshairsize 1; cl_crosshairstyle 4; cl_crosshairalpha 200; cl_crosshairusealpha 1; cl_crosshairthickness 1; cl_crosshair_drawoutline 0; cl_crosshair_outlinethickness 0,5; cl_crosshair_sniper_width 1; cl_crosshaircolor_r -1000; cl_crosshaircolor_g 0; cl_crosshaircolor_b -1000;

ZywOoparamètres de viewmodel

Les paramètres de Viewmodel permettent aux joueurs d’augmenter la zone d’écran globale dont ils disposent en réduisant la quantité d’espace que leur arme prend sur l’écran.

Comme les paramètres de réticule de ZywOo, vous pouvez également coller ces commandes dans la console de jeu, dans la configuration ou dans le fichier Autoexec pour ajuster les paramètres de votre modèle de vue.

viewmodel_fov 68; viewmodel_offset_x 2.5; viewmodel_offset_y 0; viewmodel_offset_z -1,5; viewmodel_presetpos 3; cl_viewmodel_shift_left_amt 1.5; cl_viewmodel_shift_right_amt 0,75; viewmodel_recoil 1; cl_righthand 1;

ZywOoparamètres de balancement de

Bobbing ou cl_bob fait référence à l’animation de mouvement de votre arme lorsque vous continuez à bouger. Bien que ce soit une caractéristique physique réaliste, cela peut finir par vous distraire lorsque vous essayez de tirer et de vous déplacer en même temps.

Collez les commandes suivantes dans votre console ou «config.cfg» pour utiliser les paramètres de bobbing de ZywOo. Vous pouvez également les personnaliser davantage en ajustant les nombres attachés à chaque ligne.

cl_bob_lower_amt 5; cl_bobamt_lat 0,4; cl_bobamt_vert 0,25; cl_bobcycle 0.98;

