Paramètres, réticule et modèle de vue de Twistzz pour CS: GO

in

Photo via ECS

Au cours de sa carrière de cinq ans en Counter Strike, Russel «Twistzz» Van Dulken est passé d’adolescent sans nom à l’un des joueurs les plus respectés en Amérique du Nord.

Depuis qu’il a rejoint Team Liquid en 2017, le joueur de 20 ans a remporté tournoi après tournoi et s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du jeu. Au total, il a gagné 816000 $, battant des joueurs comme GuardiaN de Na’Vi, NBK d’OG et NiKo de FaZe Clan.

Voici la liste complète des paramètres de vidéo, de souris, de réticule et de modèle de vue de Twistzz.

Paramètres du moniteur

Résolution

1 280 × 960

La qualité de texture

4: 3

Mode de mise à l’échelle

Étiré

HZ

240 BENQ XL2546

Paramètres de la souris

DPI

400

Sensibilité

1,70

Hz

1000

Accélération de la souris

De

Sensibilité Windows

6

Entrée brute

Sur Glorious Model D Matte Black

Paramètres vidéo

Mode de couleur

Moniteur d’ordinateur

Luminosité

80 pourcent

Mode d’affichage

Plein écran

Qualité globale des ombres

Haute

Détail du modèle / texture

Faible

Détail de l’effet

Faible

Détail de l’ombre

Faible

Augmenter le contraste du joueur

Activée

Rendu multicœur

Activée

Mode anti-aliasing multi-échantillonnage

Aucun

Anti-aliasing FXAA

désactivé

Mode de filtrage de texture

Billnear Nvidia GeForce RTX 2080 TI

Paramètres du réticule

Copiez et collez le texte suivant dans votre console et appuyez sur Entrée pour activer les paramètres de réticule de Twistzz. Voici comment ouvrir la console dans CS: GO.

cl_crosshairalpha 255; cl_crosshaircolor 1; cl_crosshairdot 0; cl_crosshairgap -1; cl_crosshairsize 4; cl_crosshairstyle 4; cl_crosshairusealpha 1; cl_crosshairthickness 1; cl_crosshair_drawoutline 1; cl_crosshaircolor_b 0; cl_crosshaircolor_g 0; cl_crosshaircolor_r 255;

Afficher le modèle

viewmodel_fov 68; viewmodel_offset_x 2.5; viewmodel_offset_y 0; viewmodel_offset_z -1,5; viewmodel_presetpos 3; cl_viewmodel_shift_left_amt 1.5; cl_viewmodel_shift_right_amt 0,75; viewmodel_recoil 0; cl_righthand 1;

Partager : Tweet