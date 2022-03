Parallèles : la nouvelle série française à la Stranger Things arrive sur Disney+

Parallèles, une série originale française, arrive sur le service de streaming Disney+. La plateforme de Disney a développé son contenu international en cherchant à ajouter 100 nouveaux titres par an.

Plus tôt cette année, Snowdrop est devenu le premier drame coréen à être diffusé sur Disney+ en France. De même, Parallèles sera l’une des premières productions françaises à être diffusée sur la plateforme.

Les six épisodes de la série Disney+ Parallèles s’inspireront de la série à succès Stranger Things de Netflix. Selon la description officielle de la série, l’intrigue suit quatre adolescents « dont la vie est bouleversée lorsqu’un événement mystérieux disperse le groupe dans différentes lignes temporelles ».

Les jeunes amis doivent alors donner un sens à l’incident alors qu’ils tentent de retourner à leurs anciennes vies.

Para//èles - Bande-annonce : Romane et Victor | Disney+

La sortie de Parallèles est prévue sur Disney+ en France et à l’étranger. Selon le créateur de la série, Quoc Dang Tran, connu pour son travail dans d’autres thrillers français comme Marianne et Nox, la science-fiction est un genre rarement exploré en France.

Quoc Dang Tran a coécrit Parallèles avec Anastasia Heinzl et a produit la série par l’intermédiaire de Daïmôn Films (avec Raphaël Rocher) et Eric Laroche à Empreinte Digitale. La série est réalisée par Benjamin Rocher et Jean-Batiste Saurel.

Le casting, axé sur les adolescents, comprend de nombreux nouveaux visages. Les quatre personnages principaux sont Thomas Chomel (Sam Deslandes), Timoté Rigault (Bilal Belkebirs), Victoria Eber (Romane Berthauds) et Maxime Bergeron (Victor Deslandes).

La distribution comprend également Guillaume Labbé, Omar Mebrouk, Jules Houplain, Naidra Ayadi ou encore Gil Alma. Les six épisodes de Parallèles seront diffusés dans le monde entier le 23 mars 2022, et la bande-annonce de la série donne certainement du crédit aux comparaisons avec Stranger Things. Avec un jeune casting courageux et une histoire de science-fiction étrange, Parallèles s’annonce aussi bizarre, captivante et divertissante que son prédécesseur sur Netflix.