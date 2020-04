Paradise Killer reçoit une nouvelle bande annonce

Fellow Traveler et Kaizen Game Works ont publié une toute nouvelle bande-annonce pour leur prochain jeu Paradise Killer. Le jeu devrait sortir sur PC cet été alors que vous visiterez l’île du Paradis! C’est une île qui se régénère tous les quelques millénaires en raison du pouvoir psychique que les adorateurs extraterrestres libèrent dans l’univers. Il est en fait destiné à nourrir et finalement à ressusciter leurs divinités tombées, mais les humains ont une drôle d’habitude de prendre les choses et de les transformer en leurs propres fins. Mais cette force attire également des démons qui corrompront chaque île voisine jusqu’à ce que tout le monde soit jeté dans une réalité alternative. En plus de tout cela, un meurtre se trouve au milieu de vous que vous devez découvrir. Profitez de la bande-annonce ci-dessous!

Respirez la vie au paradis – Vous êtes chargé de trouver le tueur et de construire un dossier étanche contre lui. Portez votre affaire devant les tribunaux et argumentez votre interprétation de la preuve. Ce n’est que lorsque quelqu’un est condamné avec succès que le crime peut être considéré comme résolu et que le paradis peut être sauvé.

Quels sont les faits? Quelles sont les vérités? Sont-ils les mêmes? – La «vérité» est qu’il existe de nombreux tueurs possibles et de nombreuses façons de construire une affaire. Même si vous plaidez en faveur de poursuites et que quelqu’un est condamné, le mystère est-il vraiment résolu?

Explorez une île pleine de secrets – Paradise est une île située dans une histoire future alternative remplie de traditions cryptiques et encore plus de mystères. Examinez des reliques étranges pour en savoir plus sur l’histoire surréaliste de ce monde.

Trouvez VOTRE paradis – Vous choisissez qui accuser et créez un dossier pour étayer une condamnation. Tout le monde au paradis a un secret à cacher et quelque chose à gagner. Les vieux amis deviennent de nouveaux suspects, vous obligeant à choisir entre les preuves, le plus grand bien et vos propres croyances. Il existe de nombreux meurtriers possibles, mais qui vous choisirez définira votre propre vérité personnelle.

Rassemblez des preuves – Laissez votre ordinateur personnel et votre assistant électronique Starlight vous guider à travers une autre danse d’enquête. Recueillir des preuves, enregistrer des témoignages et interpréter les faits pour former votre propre vérité.

Déverrouillez des zones cachées – Résolvez des énigmes de hiéroglyphes sur d’anciens ordinateurs de cauchemar pour découvrir de nouvelles zones de l’île, trouver des preuves cachées et révéler des secrets terrifiants.

