Panthers Stephen Crichton – Ryan Girdler prévient Penrith que les clubs chasseront la star du Blues

Le grand des Panthers, Ryan Girdler, a averti son ancienne équipe que des équipes rivales pourraient attirer la jeune star Stephen Crichton loin de Penrith avec de « l’argent de l’arrière » alors que le club cherche à garder le centre.

Crichton, 20 ans, a connu une saison 2020 avec les Panthers, marquant 17 essais pour le club en 22 apparitions.

Le centre a obtenu une place dans l’équipe Origin de l’entraîneur des Blues Brad Fittler pour ses efforts, mais n’a pas encore fait ses débuts pour la Nouvelle-Galles du Sud après avoir été exclu du match 2 de mercredi avec les Maroons en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Girdler a déclaré qu’il n’avait aucun doute que Crichton pourrait passer du centre à l’arrière avec la conviction que la jeune star finira par faire le pas alors que les équipes rivales chercheraient à faire ce que les Rabbitohs ont fait avec Latrell Mitchell après avoir quitté les Roosters.

Stephen Crichton (Getty)

« Je sais qu’ils l’ont fait venir à l’arrière et je pense qu’il a fait ses débuts à l’arrière, mais il peut venir n’importe où et avoir un impact sur ce gars », a déclaré Girdler. Triple M.

« Il peut venir sur l’aile à la rigueur. C’est certainement un excellent centre. Mais peut-être que quelqu’un voudra qu’il soit un peu plus impliqué comme un Latrell Mitchell.

« Peut-être que quelqu’un voudra le prendre et faire de lui un arrière parce qu’il mesure six pieds quatre pouces et cent kilos. C’est un grand athlète.

« Il n’y a aucune raison de croire qu’il ne pourrait pas faire un excellent arrière et ils sont probablement la position la plus importante du match pour le moment. »

Stephen Crichton marque pour Penrith

Girdler a admis que le plafond salarial serré de Penrith pourrait ouvrir la porte pour que les clubs rivaux jettent «de l’argent à l’arrière» à Crichton avec des centres ne gagnant généralement pas le même salaire qu’un joueur du maillot n ° 1.

« Ils ne peuvent pas lui payer de l’argent », a ajouté Girdler.

«Mais si quelqu’un veut entrer et lui donner de l’argent, je ne serais pas surpris.

« Mais ils doivent lui payer ce qu’un centre est payé. Mais un centre Origin et il pourrait ne pas jouer Origin cette année, mais je pense que nous avons tous vu la trajectoire dans laquelle il se trouve.

« Il doit également faire attention en tant que jeune joueur qui a disputé une grande finale et qui a fait partie de l’équipe Origin, car recevoir un mauvais appel pourrait le faire reculer également.

« Il veut disputer des finales et être dans un club qui mérite de remporter un poste de Premier ministre, alors il veut aussi s’assurer de bien recevoir cet appel. »

Nathan Cleary (Getty)

Le lauréat du poste de premier ministre de 2003 croit que la façon dont Penrith approche son plafond salarial avec un certain nombre de jeunes stars qui n’ont pas encore signé de nouveau, décidera si elles sont une équipe en lice pour un poste de premier ministre à l’avenir.

« C’est difficile à dire parce que je ne sais pas dans quelle forme leur plafond salarial est. Ils ont amené beaucoup de jeunes gars au cours des deux dernières saisons », a-t-il déclaré.

« Nathan Cleary est sur une bonne voie. James Tamou est passé à autre chose et il avait beaucoup d’argent. Ils ont pu le remplacer par des gars qui gagnent la moitié de son salaire.

« Ils doivent faire de la place dans leur casquette pour Jarome Luai et Isaah Yeo va vouloir une mise à niveau. James Fisher Harris et Liam Martin.

« Ces décisions au cours des deux prochaines années détermineront si Penrith peut ou non rester au sommet de l’arbre pendant une longue période ou si elle retombe simplement sur l’échelle. »