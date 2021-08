Panic n’aura pas de saison 2 : Amazon annule la série après seulement 1 saison

Panic, la série teen drama d’Amazon, a été annulée après seulement une saison. Lancée en mai dernier, la série était composée de 10 épisodes d’une heure chacun et était basée sur le roman éponyme écrit par Lauren Oliver en 2014. Panic suit un groupe d’élèves de terminale qui participent à un concours annuel consistant à relever des défis dangereux pour obtenir une récompense monétaire suffisamment importante pour les faire sortir de leur petite ville. Oliver a joué un rôle important dans l’adaptation du roman en tant que créateur et scénariste en chef de la série.

Deadline confirme que Panic ne reviendra pas pour la saison 2. La saison 1 sera la dernière pour les stars de la série, Olivia Welch, Mike Faist, Jessica Sula, Camron Jones, Ray Nicholson et Enrique Murciano. Jones, Nicholson et Welch ont également fait la voix de la novella publiée sur Audible. L’annulation de la série intervient après que la saison 1 a reçu un score de 6,5 sur IMDB et 65% sur Rotten Tomatoes.

EXCLUSIVE: Amazon Prime Video has opted not to pick up a second season of young adult drama series "Panic," starring Camron Jones, Ray Nicholson & Olivia Welch https://t.co/opOMEP1gNu pic.twitter.com/dV4efdugXQ — Deadline Hollywood (@DEADLINE) August 6, 2021

Cette série pour jeunes adultes couvrait plusieurs genres, de l’aventure au crime en passant par l’horreur. Cependant, la polyvalence de la série n’a pas suffi à la maintenir à flot. Pendant ce temps, une autre série pour jeunes adultes d’Amazon, The Wilds, a été renouvelée pour une saison 2. Cela peut s’expliquer par le concept unique de The Wilds. Les défis dignes des YouTubeurs adolescents présentés dans Panic ont déjà été réalisés dans des séries et des films comme Nerve et Action ou Vérité. Vous pouvez toujours regarder la saison 1 de Panic sur Amazon Prime Video ou lire le livre de Lauren Oliver.