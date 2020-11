Panda Global lance la plateforme de statistiques dédiée à Super Smash Bros.

Panda Global élargit son équipe de statistiques avec le lancement d’un site Web officiel de PGstats, a annoncé l’organisation aujourd’hui.

Ce nouveau site Web fonctionnera comme un hub central pour tous les Super Smash Bros. contenu connexe tout en offrant des pages de joueurs complètes pour chaque concurrent qui est déjà entré dans un support en utilisant Smash.gg, l’une des plus grandes bases de données de tournois en ligne.

PG a déclaré que le plan est d’utiliser cela pour aider à «favoriser une Fracasser »qui est plus instruite et plus curieuse de connaître le fonctionnement interne des jeux auxquels ils participent. Cela se fera en fournissant la plus grande collection facilement consultable de Fracasser informations actuellement disponibles sur Internet.

L’équipe PGstats offrira également à l’avenir des opportunités d’écriture payante pour aider à créer un contenu analytique visant à amener plus de gens à réfléchir et à parler des mécanismes plus profonds de Fracasser.

«Je veux permettre au joueur professionnel d’essayer de trouver un avantage; le joueur prometteur essayant de trouver l’inspiration dont il a besoin pour franchir le prochain grand saut, le 0-2er essayant simplement de trouver sa place dans le jeu, et tout le monde entre les deux », a déclaré Jackie Peanuts, directeur de la croissance de PGStats.

Au fur et à mesure que la plate-forme évolue, PG souhaite également l’utiliser comme un lieu où les joueurs qui ne sont peut-être pas assez privilégiés pour se rendre à de grands tournois ont une chance d’entendre les histoires et de voir ce qui se passe régulièrement lors de ces événements.

«Je crois, d’après ma propre expérience de première main d’assister et de participer à des tournois au cours des quatre dernières années, que Fracasser a des histoires convaincantes », a déclaré Jackie. «Mais si vous n’êtes pas quelqu’un qui peut se permettre ou qui est assez privilégié pour assister Fracasser tournois à travers le pays – et encore moins dans le monde – sur une base régulière, vous manquez inévitablement beaucoup de ces histoires à moins que vous n’ayez la chance de rencontrer des gens qui peuvent vous renseigner. »

Jackie a cité la communauté Mêlée Super Smash Bros. série documentaire «The Smash Brothers», signe parfait que l’accessibilité à la scène peut faire la différence. Depuis la sortie de ce documentaire, Mêlée a vu une croissance constante en tant que communauté simplement en racontant l’histoire de la scène.

Un autre objectif majeur de la plateforme sera de préserver l’histoire de la scène compétitive, qui, selon lui, est fragile en raison de sa structure de base. Lui et son équipe souhaitent conserver les parenthèses, les VOD et d’autres éléments importants Smash’s l’histoire en un seul endroit où chacun peut trouver les enregistrements.

Parallèlement au site Web PGstats, PG lance également une chaîne YouTube PGstats, qui créera du contenu axé sur la scène concurrentielle pour les deux. Ultime et Mêlée.

La version bêta du site Web est en place et PG accepte ouvertement tout commentaire sur la plate-forme car elle s’efforce de l’améliorer pour l’avenir. Vous pouvez en savoir plus sur ce que la plate-forme aura à offrir dans la ventilation détaillée de la vidéo sur la chaîne YouTube de PG.