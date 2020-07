Palm Springs Saison 2: Aurons-nous une suite du film de comédie Hulu !!!

Palm Springs est un film de comédie romantique américaine de 2020, réalisé par Max Barbacoa. Le film est écrit par Andy Sierra. Maintenant, les fans sont ravis de savoir si oui ou non la suite du film est sur le chemin de quelle ou non? Voici chaque partie que nous connaissons tous. Palm Springs Saison 2: Date de sortie prévue Malheureusement, il n’y a aucune annonce officielle concernant la deuxième partie du film. La première partie du film a été créée au Festival du film de Sundance plus tôt cette saison et a recueilli des éloges essentiels. Il devait sortir dans les salles cet été, mais étant donné le statut actuel du coronavirus, il a été diffusé en VOD via Hulu le 10 juillet. Le film a fait sa sortie mondiale lors du Sundance Movie Pageant le 26 janvier 2020. Nous vous tiendra au courant. Restez en relation avec nous! Palm Springs Saison 2: Plotline La première partie du film a adopté Niles (Adam Samberg) et la demoiselle d’honneur Sarah (Kristin Miliotti) qui se rencontrent lors d’un mariage à Palm Springs, en Californie. Cela le frappe instantanément et les problèmes deviennent brûlants et lourds entre les deux et ce qui commence par des ajustements de connexion ponctuels sans fin lorsque Samberg est abattu avec une flèche et qu’il se heurte à un portail temporel qui les envoie sur un cycle d’innombrables temps. Les followers sont ravis de voir ce qui va se passer par la suite! Si la deuxième saison du film se produit, nous anticiperons une histoire impressionnante. Palm Springs Saison 2: Casting prévu La seconde partie du film pourrait incarner des stars comme: Andy Samberg dans le rôle de Nyles, Cristin Milioti dans le rôle de Sarah Wilder, J. Okay. Simmons comme Roy Camila Mendes comme Tala Anne Wilder, Tyler Hoechlin comme Abraham Eugene Trent «Abe» Schlieffen, le fiancé de Tala et le petit-fils de Nana Meredith Hagner comme Misty, Dale Dickey comme Darla Chris Pang comme Trevor, Jacqueline Obradors comme Pia Wilder, Tongayi Chirisa comme Jerry , un garçon d’honneur Conner O’Malley dans le rôle de Randy, un garçon d’honneur Cliff Johnson dans le rôle de Cliff Johnson

Artavazd Pelechian, cinéaste et poète du réel DVD - DVD Zone 2 De Artavazd Pelechian - film - Au début Nous Les Habitants Les Saisons Notre Siècle Fin Vie - Parution : 05/12/2018