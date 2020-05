Palm Springs annonce la date de sortie de Palm Springs – / Film

Palm Springs, la délicieuse comédie romantique en boucle temporelle produite par L’île isolée, a été acquis pour plus d’argent que tout autre film de l’histoire du Sundance Film Festival après sa première au festival plus tôt cette année. Le film, qui met en vedette Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine), Cristin Milioti (Fargo, Miroir noir), et J.K. Simmons (Coup de fouet), a enfin une date de sortie officielle et une affiche adaptée à l’été pour l’accompagner.

J’anticipe le Palm Springs date de sortie depuis des mois maintenant, car la prémisse de la boucle temporelle du film le rend parfait pour cette ère « tous les jours est la même » de la quarantaine des coronavirus dans laquelle nous vivons tous. The Lonely Island s’est rendu sur Twitter pour partager la nouvelle que le film jouera dans certains cinémas drive-in et sera disponible pour diffuser sur Hulu sur 10 juillet 2020.

Neon, qui vient d’être lancé en tant que distributeur il y a quelques années, a déjà formé un partenariat avec Hulu qui a conduit à des films comme Parasite et Portrait d’une dame en feu jouer sur la plate-forme de streaming, mais le Palm Springs L’opération est entrée dans l’histoire comme la plus grande acquisition de l’histoire de Sundance. Les droits du film auraient été achetés pour 17 500 000,69 $, battant le précédent détenteur du record, Nate Parker’s Naissance d’une nation, De seulement soixante-neuf cents. (Insérez ici la référence «gentille» obligatoire.) Peu après que cette nouvelle ait fait le tour, un rapport de suivi a suggéré que l’accord était en fait plus proche de 22 millions de dollars en raison d’une «structure de bonus intégrée» pour les participants.

Voici le synopsis officiel du film:

Pendant un mariage à Palm Springs, Nyles (Andy Samberg) rencontre Sarah (Cristin Milioti), la demoiselle d’honneur et la brebis noire de la famille. Après l’avoir sauvée d’un toast désastreux, Sarah est attirée par Nyles et son nihilisme décalé. Mais lorsque leur rendez-vous impromptu est contrecarré par une interruption surréaliste, Sarah doit se joindre à Nyles pour embrasser l’idée que rien n’a vraiment d’importance, et ils commencent à faire des ravages fougueux lors de la célébration du mariage.

Dans ma critique de Sundance, j’ai dit que le film pourrait finir par être le film le plus drôle de 2020; ce commentaire a été fait avant que la pandémie ne décime le nombre de grands nouveaux films qui sortent cette année, alors maintenant c’est encore plus un verrou pour ce titre.

Bien que The Lonely Island ait produit le film, ils ne l’ont pas réalisé – le cinéaste derrière lui est un acteur en devenir nommé Max Barbakow, et Lodge 49 l’écrivain Andy Siara a écrit le scénario. Je suis très heureux que vous voyiez tous cela, alors assurez-vous de prendre une note pour le vérifier le 10 juillet afin que vous puissiez voir de quoi s’agit tout le battage médiatique.

