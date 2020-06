Pakistan cricket : Sept autres joueurs testés positifs au Covid-19

Sept autres joueurs de cricket pakistanais et un membre du personnel de soutien de l’équipe ont été testés positifs au coronavirus.

Le Pakistan Cricket Board a annoncé mardi les résultats de la dernière série de tests, nommant Fakhar Zaman, Imran Khan, Kashif Bhatti, Mohammad Hafeez, Mohammad Hasnain, Mohammad Rizwan et Wahab Riaz comme les joueurs qui se sont révélés positifs.

Dimanche, trois joueurs avaient déjà été testés positifs lors du premier lot de tests Covid-19, soulevant des doutes sur le départ prévu hier de l’équipe pour Manchester le 28 juin avant les séries Test et Twenty20 contre l’Angleterre.

Le chef de la direction de PCB, Wasim Khan, a insisté sur le fait que, malgré les tests positifs supplémentaires, la tournée en Angleterre restait « très en bonne voie ».

Khan a déclaré dans un communiqué: « Les récents tests positifs de certains des athlètes les plus aptes, qui n’avaient montré aucun symptôme, reflètent clairement le danger que présente ce virus.

« En ce qui concerne les joueurs qui se sont révélés positifs, nous continuerons à les surveiller et à les soutenir, y compris en effectuant des tests d’anticorps, et dès qu’ils seront négatifs, ils seront envoyés par avion pour rejoindre l’équipe en Angleterre.

