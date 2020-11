Pair révèle qu’ils sont toujours amis après une confusion dans les relations publiques! – .

Plus tôt cette année, James Charles a appelé la gamme beauté de Lauren Conrad après une confusion dans les relations publiques. Maintenant, ils ont tous deux abordé le scandale dans une vidéo YouTube, et ils sont toujours amis.

James Charles et Lauren Conrad viennent de parler publiquement d’un peu de drame qu’ils avaient eu en août dans une nouvelle vidéo de NikkiTutorials, et il ne semble certainement pas y avoir de mauvais sang entre eux.

Si vous ne savez pas ce qui s’est passé entre James et Lauren, vous êtes probablement un peu confus. Voici tout le scandale expliqué.

James Charles et Lauren Conrad se sont querellés plus tôt cette année

En août, un peu de drame a commencé entre YouTuber James Charles et la personnalité médiatique et créatrice de mode Lauren Conrad. Voici ce qui s’est passé.

Lauren vient de lancer sa toute nouvelle marque de maquillage et de soin de la peau Beauté propre, et elle a décidé d’envoyer un colis PR contenant les produits à James Charles.

James a ensuite affirmé que Lauren lui avait accidentellement envoyé un paquet contenant des produits vides. Cependant, plutôt que de le faire en privé, il l’a publiquement appelée et a critiqué sa marque de beauté.

Prenant à son histoire Instagram, il a montré à ses abonnés le tube de surligneur vide et l’eyeliner sec et a dit:

«Je viens d’ouvrir un package de relations publiques d’une nouvelle marque de maquillage de quelqu’un qui n’a aucune entreprise ayant une marque de maquillage. Arrêtez de faire des marques de maquillage. Arrêtez! Arrêtez! »

Lauren a ensuite abordé le problème sur Instagram et a expliqué que tout était un accident. Quand elle préparait les cadeaux, elle a rempli un sac avec des produits vides juste pour voir s’ils conviendraient. Ensuite, elle a oublié de les sortir et a fini par le poster accidentellement à James.

James s’est alors senti vraiment mal et a repris son histoire Instagram pour s’excuser. Il a dit:

«Je voulais écrire des excuses à @LaurenConrad pour mes histoires plus tôt. J’ai été au bord des larmes toute la journée à cause d’une tonne de choses qui ont mal tourné et ouvrir son package de relations publiques était la cerise sur le gâteau de choses étranges qui se passaient aujourd’hui. Mes histoires sur les produits étaient censées être drôles, mais elles me paraissaient juste comme méchantes parce que j’étais tellement en colère, pas avec elle, mais avec d’autres choses qui se sont produites aujourd’hui. Lauren et moi avons parlé en privé du malentendu et nous sommes tous les deux bons.

Lauren a ensuite envoyé à James une boîte de produits de remplacement.

Le fait que James Charles ait dit que ma fille Lauren Conrad n’avait aucune entreprise dans l’industrie du maquillage est juste 😂 hunny, elle a pratiquement inventé la doublure ailée. Elle avait aussi des livres sur la beauté et le style en 2012. Veuillez vous asseoir. – gianna🦋 (@ giamarie88) 24 août 2020

James et Lauren abordent le problème dans la vidéo YouTube de NikkiTutorials

Des mois après la fin de la querelle, NikkiTutorials vient d’inviter Lauren Conrad sur sa chaîne YouTube, et la vidéo présente un invité spécial, James Charles! Le couple a abordé le thé une fois pour toutes, et c’est définitivement du passé maintenant.

Dans la vidéo publiée le 12 novembre, James a abordé la querelle et a déclaré:

«Lauren a géré cela comme la professionnelle absolue qu’elle est et nous avons parlé via DM et je suis vraiment reconnaissante qu’elle ait été si gentille et compréhensive et que nous ayons parlé, et elle m’a envoyé un nouveau colis sans produits vides et j’étais super excité de les essayer et ils sont phénoménaux.

Lauren a ensuite expliqué sa version de l’histoire, disant aux téléspectateurs qu’elle était dans son jardin en train de jouer avec les enfants quand elle a soudainement reçu des tonnes de messages sur son téléphone et s’est rendu compte qu’elle avait envoyé les produits vides par erreur.

Le couple a ri du drame, a montré qu’ils étaient définitivement toujours amis et a prouvé que le scandale est bel et bien du passé maintenant.

