Paiements des paris gagnants de la Melbourne Cup, TAB

Dans un après-midi difficile pour les parieurs, le galopeur irlandais Twilight Payment a remporté la Melbourne Cup 2020.

Mais pour les quelques chanceux qui ont franchi le pas sur l’étalon dont le prix était de 26-1, il y avait des rires jusqu’à la banque.

Mais un client de TAB en particulier ratifiera dans le vert après avoir obtenu l’intégralité du dividende First 4, payant plus de 64 000 $ à une cote de 2684-1.

Dépensant seulement 24 $, la courageuse décision du parieur NSW de réserver Twilight Payment pour le premier a porté ses fruits, car ils ont sélectionné le reste des quatre premiers.

Twilight Payment remporte la Melbourne Cup 2020. (Getty)

Le parieur a réussi à donner un pourboire à Twilight Payment pour remporter la Coupe avec des chances de 29,10 $ pour gagner et 8,90 $ pour placer. Ils ont terminé leur First 4 flexi bet en sélectionnant Prince Of Arran, The Chosen One et Tiger Moth pour placer dans un First 4 boxed.

Ils ont récolté 64 418,50 $ pour leur plongeon.

Pendant ce temps, deux âmes courageuses qui ont plongé sur Twilight Payment pour remporter la Coupe à la maison sont sur le point de recevoir d’énormes jours de paie.

Un parieur est sur le point de récolter 130000 $ sur un pari de 5000 $ à 26 $, et un autre de remporter 65000 $ sur un 2500 $ à 26 $ pour gagner.