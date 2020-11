Paiement du crépuscule, Tiger Moth, place du Prince d’Arran

Twilight Payment a remporté la Melbourne Cup après avoir relevé un défi tardif du favori Tiger Moth des bookmakers. Prince of Arran a terminé troisième et The Chosen One quatrième.

La victoire de Twilight Payment donne au propriétaire Lloyd Williams une septième victoire phénoménale, en utilisant un plan de course impétueux qui avait le cheval devant pratiquement du début à la fin.

ORDRE DE FINITION COMPLÈTE MELBOURNE CUP

Ni le vainqueur de la Cox Plate, Sir Dragonet, ni le vainqueur de la Caulfied Cup Verry Elleegant n’ont pu s’impliquer dans l’arrivée.

Jye McNeil et Twilight Payment remportent la Melbourne Cup 2020. (Getty)

Le jockey gagnant était Jye McNeil et le cheval a été entraîné par Joseph O’Brien.

C’était une course incroyable de la part de McNeil – qui disputait sa toute première Coupe – alors que Twilight Payment se dirigeait tôt et montrait un énorme courage pour rester là après le poteau d’arrivée.

« Il y a trop d’émotions, c’est un très grand moment », a-t-il déclaré à Channel 10.

«Jess et le garçon, Oakley, regarderont de chez eux aujourd’hui, et malheureusement ils ne pouvaient pas être ici, mais je suis sûr qu’eux, ainsi que beaucoup de gens, seront très fiers.

« Pouvoir saisir l’opportunité de la famille Williams de s’associer à Twilight Payment aujourd’hui – non seulement eux, mais aussi Joseph O’Brien, qui a fait un travail fantastique en le préparant – ouais, c’est très impressionnant. »

Alors que la victoire était un conte de fées pour les relations de Twilight Payment, c’était une tragédie pour l’un des favoris, Anthony Van Dyck, qui a dû être euthanasié peu de temps après une panne pendant la course.

Anthony Van Dyck a été le meilleur restant de la course après avoir bâti une réputation imposante en Europe. Selon Jamie Stier, chef de l’intégrité du Racing Victoria, la nature du boulet fracturé subi par le cheval l’a empêché d’être sauvé.

Anthony Van Dyck (IRE) monté par Hugh Bowman avant la Lexus Melbourne Cup à Flemington Racecourse (Getty)

« Le cheval a reçu des soins vétérinaires immédiats, mais il n’a pas pu être sauvé en raison de la nature de la blessure subie », a déclaré Stier dans un communiqué.

«Nos condoléances vont aux propriétaires d’Anthony Van Dyck, l’entraîneur Aidan O’Brien et à tout son personnel qui s’est occupé du cheval et est profondément attristé par leur perte.

Alors que la tragédie a frappé Anthony Van Dyck, une autre des grandes courses, Tiger Moth a couru presque la course parfaite mais a manqué de piste alors qu’il se rapprochait de Twilight Payment.

Partant de la deuxième porte la plus large, Kerrin McEvoy a bien fait pour faire passer Tiger Moth et courir près du rythme, tandis que Jamie Kah a volé à la maison sur Prince Of Arran pour se classer pour la troisième année consécutive.