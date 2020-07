Paco Porras, hospitalisé après un infarctus du myocarde

* En développement

Après un an où nous n’avons pas eu de ses nouvelles, Paco Porras est de retour dans l’actualité et pas exactement pour une raison positive. Le célèbre et voyant de télévision est admis à l’unité de soins intensifs de l’hôpital Gregorio Marañón après Mardi dernier, le 7 juillet, il a subi un infarctus du myocarde, comme indiqué dans le format Telecinco «Sálvame». L’espace a déplacé Omar Suárez, l’un de ses reporters, pour rendre compte en direct de la dernière heure de son état de santé.