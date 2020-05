Paatal Lok Saison 1: Date de sortie prévue, distribution et intrigue

VELCRO® Velcro adhésif Alfa-Lok 6411 - noir - 25mm x 1m - Champignon plastique

Ruban auto-agrippant à champignons plastiques très puissant pour les assemblages et des fixations les plus exigeants. Conditionnement de 1 m (50 cm de fixation) pour les petits besoins. Adhésifs 6411 pour toutes surfaces y compris PE et PP