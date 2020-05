Paatal Lok: Patriarcat, LGBTQ et violence sexuelle dans notre société

– Publicité –



Paatal Lok sur Amazon Prime est une série rare qui reflète la terrible réalité du patriarcat en Inde. Cela montre comment la plupart des femmes autour de nous vivent une vie identique, identique mais différente.

LGBTQ au niveau le plus bas des couches économiques de Paatal Lok

Amazon Prime Video nouvelle web-série Paatal Lok a trouvé sa mention dans chaque deuxième message sur Facebook ces jours-ci. Le fait est que cette série, créée par Anushka Sharma Clean Slate Films, parle d’une pléthore de problèmes sociaux, ce qui signifie qu’il y a quelque chose pour tout le monde à raconter et à parler. À son meilleur, il montre l’islamophobie, les abus sexuels sur les enfants, la casteisme, LGBTQ au niveau le plus bas des couches économiques, et montre également le désespoir de parvenir au pouvoir et au succès. Il essaie également de commenter les racines profondes de patriarcat et comment les femmes qui sont victimes de ce système sexiste mènent une vie identique, identique mais différente.

Ghar Ki Izzat

Paatal Lok fait une déclaration forte quand elle montre comment les femmes sont considérées comme le symbole du prestige dans notre société. «Ghar Ki Izzat» est la façon dont nous considérons la plupart des bahus dans les familles indiennes. Dans une scène, un groupe d’hommes qui veulent se venger de leur insulte à une famille, décident de violer la femme de cette famille, ce qui signifie « la meilleure façon » de punir un rival dans une communauté fortement noyée sous le sexisme.

Gul Panag d’une autre manière du féminisme



Dans une histoire parallèle, Gul Panag joue le rôle de Renu Chaudhary, la femme au foyer qui devrait élever son enfant seule et lui enseigner les valeurs morales tandis que le père de l’enfant, le policier Hathiram Chaudhary (Jaideep Ahlawat), peut se concentrer sur la preuve qu’il vaut la peine de résoudre au moins un cas très médiatisé. L’autre femme de l’histoire est Dolly Mehra, jouée par Swastika Mukherjee, une épouse anxieuse du célèbre journaliste Sanjeev Mehra (Neeraj Kabi) qui n’est pas autorisée à se sentir anxieuse même lorsque la nouvelle de la tentative d’assassinat de son mari est diffusée sur les chaînes d’information.

Ces deux femmes sont étonnamment opposées l’une à l’autre mais mènent la même vie. À tous les niveaux, elles n’ont pas la liberté d’interroger leur mari ou de leur demander d’avoir une vraie conversation sur les problèmes qu’elles rencontrent. Si Renu est accusé de ne pas avoir élevé son fils à droite, Dolly est accusée d’utiliser son anxiété pour attirer l’attention.

Dans une scène, Renu gifle son mari devant son collègue dans une attitude tit-to-tat, espérant toujours qu’il pourra lire ses yeux remplis de questions un jour. Mais aucune véritable conversation n’a jamais lieu avec l’intention de parler de problèmes croissants. Ces différences entre un couple doivent être résolues par elles-mêmes, et la femme devrait simplement attendre le jour où les choses reviendront à la normale.

Dolly est une femme bien éduquée qui a trouvé la paix en aimant les chiens en l’absence de l’amour de son mari. Pour elle, les choses sont encore plus difficiles car elle a de l’anxiété à gérer et un mari qui la trompe. Même quand elle le sait, elle ne monte jamais vers l’homme pour le confronter ou lui parler de sa lutte. Au lieu de cela, elle aussi, comme Renu, attend le jour où tout reviendra à la normale. Elle supplie Sanjeev d’avoir un bébé parce que c’est probablement la meilleure façon de s’assurer que l’homme ne se retire pas du mariage.

Paatal Lok, très subtilement, montre le mauvais côté de l’amour dans une relation. S’il n’y a pas de conversations, une volonté d’éliminer les problèmes ou un effort pour faire comprendre à votre partenaire qu’il a tort – il n’y a pas d’amour. Mais, pour les femmes de notre société, malheureusement, l’amour n’est pas la réalité. C’est un fantasme.

Les scènes finales présentant une réunion de famille heureuse tentent de parler exactement de cela. Renu, son mari et son fils mangent de la glace ensemble tandis que Dolly et son mari trouvent du réconfort en caressant un chien ensemble. Les femmes sont de retour pour prétendre qu’elles sont heureuses. Au moins pour l’instant.

