Ozark saison 4 : résumé et explication de la fin de la partie 1

La saison 4 d’Ozark trouve la famille Byrde élevée à des niveaux encore plus élevés en tant que visage légitime du cartel mexicain Navarro. Impressionné par la navigation acharnée de Marty et Wendy dans la politique du Missouri et le FBI, sans parler de la pègre chaotique, le chef du cartel met maintenant son propre avenir entre leurs mains.

Avec pour mission de blanchir essentiellement un chef de cartel et leur Fondation de la famille Byrde sur le point d’obtenir un gros don, le couple de pouvoir central (qui est plus « puissant » et moins « couple » à présent) a les mains pleines. Comme c’est inévitablement le cas, les innombrables autres pièces mobiles constituent bientôt un obstacle mortel, et la saison 4 partie 1, se termine sur une note vraiment frénétique. Si vous avez trouvé le générique trop tôt, nous sommes là pour vous aider à vous familiariser avec toutes les subtilités de la finale de mi-saison. Plongeons dans la finale de la saison 4 d’Ozark, partie 1, et démêlons tous ses détails.

Attention, cet article contient des spoilers concernant Ozark saison 4 partie 1

Résumé de la saison 4 d’Ozark partie 1

La saison 4 s’ouvre avec Marty et Wendy Byrde ordonnés par Omar Navarro d’organiser un accord avec le FBI qui permet au chef du cartel une immunité totale pour ses crimes et la liberté de se déplacer aux États-Unis. En échange, il propose de prendre sa retraite et de renoncer à une partie importante de son empire criminel. Bien sûr, la demande est scandaleuse et prend toutes les manœuvres criminelles habiles de Marty et Wendy pour enfin obtenir une rencontre de Navarro avec le FBI. Pendant ce temps, Ruth, marre des mensonges de Wendy, quitte le casino et devient une partenaire réticente de Darlene en raison de la relation amoureuse de cette dernière avec le cousin de Ruth, Wyatt.

L’épisode 7 de la saison 4, la finale de la partie 1, s’ouvre sur le mariage de Darlene et Wyatt lors d’une tendre cérémonie. Pendant ce temps, Wendy et Marty accompagnent Navarro à sa rencontre avec le FBI, qui ne se passe pas tout à fait comme prévu. Au lieu de lui offrir l’immunité, les agents fédéraux insistent pour que Navarro reste le chef du cartel et devienne un agent double du FBI. Le chef du crime n’est pas satisfait du nouvel accord mais est obligé de l’accepter, et Wendy et Marty se retrouvent soudainement plus proches que jamais de pouvoir s’éloigner du cartel. Cependant, Navarro est ensuite arrêté par l’agent Maya Miller, ce qui fait échouer tout l’accord ténu.

Le blâme pour l’arrestation de Navarro tombe immédiatement sur les Byrdes, et ils se démènent pour convaincre le neveu du chef du crime, Javi, de conclure un accord similaire avec le FBI. À l’insu de Javi, le FBI prévoit de l’arrêter et ne lui propose un accord que comme excuse pour le garder dans leur ligne de mire. Javi accepte finalement et les Byrdes commencent à se préparer à quitter définitivement les Ozarks et à retourner à Chicago. On ne sait toujours pas si Jonah envisage de les rejoindre car il est devenu désillusionné par la famille depuis la mort de Ben.

Fin de la saison 4 partie 1 d’Ozark

Peu de temps après avoir rencontré le FBI, Javi rend visite à une Darlene sans méfiance chez elle et l’abat. Wyatt ne peut que regarder impuissant alors que le chef du cartel sauvage tire alors sur le jeune mari de Darlene dans la tête, le tuant également. Lorsque Ruth découvre le meurtre de ses cousins ​​bien-aimés, elle se déchaîne, menaçant d’abord de tuer Frank Jr., puis Marty. Jonah lui dit enfin qui est responsable de la mort de Wyatt, et malgré les avertissements répétés de Marty et Wendy, l’inconsolable Ruth s’enfuit dans son camion avec un fusil de chasse.

Après avoir vu le cadavre de Wyatt chez Darlene, Ruth essaie essentiellement de prendre le chemin le plus court possible vers le meurtrier potentiel de son cousin. Elle appelle d’abord Frank Jr. et menace de tuer le chef de la mafia de KC, qui, selon elle, aurait pu tuer Wyatt en raison de sa vendetta contre Darlene. Une fois convaincue que ce n’est pas lui, les prochaines personnes qui viennent à l’esprit de Ruth sont Marty et Wendy Byrde, ce qui n’est pas surprenant puisqu’elle reproche (à juste titre) à cette dernière d’avoir tué Cade et Ben.

Ainsi, une fois que Jonah révèle que Javi a tué Wyatt, il semble que Ruth s’y dirige presque certainement. Par conséquent, la partie 1 se termine avec Ruth en route pour Javi. Cependant, elle ne l’a pas encore atteint, donc Javi est toujours en vie (pour l’instant). Le fait que Ruth s’arrête en fait sur le bord de la route signifie qu’elle pourrait décider d’élaborer un plan avant de tenter d’affronter le puissant chef du cartel mexicain.

Généralement connue pour être assez imprudente, Ruth est toujours assez intelligente pour savoir à quel point Javi est susceptible d’être bien protégé. Ainsi, elle pourrait simplement ourdir un complot pour l’avoir au lieu d’aller avec des armes à feu, juste pour s’assurer qu’elle réussit. Bien que Javi ne soit pas encore mort, il semble que cette fois Ruth ne reculera devant rien pour se venger. Notre préférée, Lady Langmore, de mauvaise humeur, s’est retenue à plusieurs reprises de tuer des gens dans l’intérêt du maintien de la paix. Cependant, elle est clairement au-delà de cela. Wyatt était la seule personne qu’elle aimait (comme elle le lui rappelait fréquemment), et il semble que l’objectif unique de Ruth soit maintenant de venger la mort de son innocent cousin.

Quel accord le FBI conclut-il avec Javi ?

Le FBI conclut un accord très similaire avec Javi comme ils l’ont fait avec son oncle, mais avec quelques différences clés. Dans le cadre de l’accord, Javi doit agir à la tête du cartel Navarro pendant dix ans tout en travaillant également comme informateur pour le FBI (avant son arrestation, Omar Navarro est condamné à garder les apparences pendant cinq ans). Cependant, l’accord avec Javi pourrait n’être qu’une astuce car le FBI prévoit en fait de l’arrêter en utilisant les aveux que Marty a obtenus du chef du cartel.

Bien que le FBI n’ait pas encore pris de décision sur Javi, le fait qu’il soit responsable de l’explosion d’une bombe qui a tué plusieurs agents fédéraux (et l’a admis sur bande) signifie que tout accord avec lui ne sera probablement pas honoré. Ainsi, Javi est mis en place non seulement par son oncle et Marty, mais aussi par le FBI. Bien sûr, le patron maniaque du cartel sera probablement extrêmement dangereux lorsqu’il sera acculé. Juste pour mettre les choses en perspective, le légendaire Omar Navarro ne semble avoir peur que d’une seule personne, et c’est son neveu, Javi.

La famille Byrde retourne-t-elle à Chicago ?

Les plans de la famille Byrde pour abandonner leur vie de crime et retourner à Chicago commencent à se défaire rapidement dès qu’Omar Navarro est arrêté par l’agent Maya Miller. Ainsi, à la fin de la saison 4, partie 1, ils n’ont toujours pas quitté les Ozark, et avec Ruth qui pense maintenant à tuer Javi, l’accord des Byrde avec le FBI semble également être sérieusement compromis (encore). Tant qu’ils auront encore des affaires à régler avec le cartel et le FBI, ils ne pourront pas partir sains et saufs pour Chicago.

Notre meilleur aperçu du sort de la famille Byrde vient des scènes d’ouverture de la saison 4, qui est une sorte de “pré-épilogue” et les montre dans leur camionnette en route vers Chicago. Jonah est également dans la voiture avec eux dans ces scènes, nous disant que le jeune garçon en colère décide finalement de retourner à Chicago avec sa famille. Ce qui cause ce revirement reste jusqu’à présent inconnu. De plus, dans ce qui est l’un des plus grands mystères de la saison 4, la voiture familiale des Byrde est impliquée dans un horrible accident et est vue pour la dernière fois froissée et à l’envers sur le bord de l’autoroute. Ainsi, même si la famille part finalement pour Chicago, il semble qu’elle n’y arrive peut-être pas.