Ozark saison 4 partie 2 : Le producteur nous dévoile les destins de Marty et Wendy

Le producteur Chris Mundy promet que des choses passionnantes sont à venir et que les fans pourront “espérons-le” tourner la page à la fin de l’histoire.

[Avertissement : cet article contient des spoilers sur la saison 4 partie 1 d’Ozark].

Que s’est-il passé dans la première partie de la saison 4 d'”Ozark” ?

La première partie de la saison 4 d’Ozark, sortie le 21 janvier, s’ouvre sur une scène où l’on voit les Byrde en train de rouler dans leur van. Ils discutent de leur prochain déménagement à Chicago lorsqu’un semi-remorque s’engage soudainement sur leur voie, les forçant à quitter la route. La camionnette a atterri dans un fossé après avoir fait plusieurs tonneaux, laissant leurs destins en suspens.

La série s’est ensuite arrêtée sur les moments qui ont suivi le meurtre d’Helen Pierce dans la saison 3 d’Ozark. Sa mort signifiait que les Byrde allaient travailler en étroite collaboration avec Omar Navarro, mais cela entraînait de nouveaux problèmes.

Rencontré dans la propriété de Navarro, ce dernier a fait part de son intention de se retirer du cartel et a demandé aux Byrde de l’aider à faire la transition vers une vie légitime. Ils ont réussi à le faire, mais Maya Miller est revenue sur sa décision à la dernière minute et a fait arrêter Navarro.

Une fois Navarro derrière les barreaux, son neveu, Javi, prend les choses en main et se met immédiatement au travail. Avant tout, il a tenu sa promesse de tuer Darlene Snell (et Wyatt Langmore, par extension). Après avoir découvert leurs corps, Ruth Langmore a juré de se venger et s’est lancée sur le sentier de la guerre pour tuer Javi, malgré les protestations des Byrde.

Mundy sur les épisodes restants d’Ozark.

Bien que la date de sortie de la saison 4, partie 2 d’Ozark n’ait pas encore été annoncée, nous savons au moins une chose ou deux sur ce à quoi nous pouvons nous attendre lorsque la série reviendra sur Netflix. Dans une interview accordée à TVLine, Mundy a confirmé que la deuxième partie reprendra juste après que Ruth ait quitté en trombe la maison de la famille Byrde.

“Nous reprenons tout de suite”, a-t-il déclaré. “Nous tromperions tout le monde si nous sautions au-delà de l’endroit émotionnel dans lequel nous étions [à la fin de l’épisode]”.

Les deux premiers épisodes relateront le désaccord entre les Byrde et Ruth sur ce qu’il faut faire avec Javi, a déclaré Mundy à Entertainment Weekly. Mais les Byrde ne sont pas exactement sur la même longueur d’onde sur beaucoup de choses non plus. Mundy affirme qu’au final, Marty et Wendy prendront de grandes décisions sur l’avenir de leur mariage et de leur partenariat.

“Nous avons l’habitude de tout encadrer par le mariage, autant que Ruth est cette partie gigantesque de la série, évidemment”, a-t-il expliqué. “Pour les Byrde, à un certain moment, les sept dernières décisions que je dois prendre concernent le moment où il est sain de rester dans le couple et le moment où il est sain d’en sortir. Et donc, pour moi, je pense vraiment que les sept derniers chapitres sont assez intensément liés au mariage et à la famille. Et Ruth est une extension de cette famille”.

Mundy espère que les fans pourront “tourner la page” à la fin de la série.

Mundy a déclaré à The Hollywood Reporter qu’il espère qu’après la fin, les fans auront une fermeture.