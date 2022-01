Ozark saison 4 partie 1 : Qui est Javi ?

Ozark de Netflix est une tapisserie fascinante de criminels incroyablement dangereux. Au moment où nous arrivons à la saison 4, même d’épouvantables meurtriers trafiquants de drogue comme Darlene Snell commencent à sembler pittoresques et surclassés (en termes de criminalité) par rapport à d’autres.

Cela nous amène à Javi, qui fait irruption dans la vie déjà chaotique de Wendy et Marty Byrde dans la saison 4 et ajoute un peu d’essence au feu. Qu’il s’agisse de tuer des agents fédéraux ou de frapper Charlotte Byrde devant ses parents, Javi semble incarner toutes les qualités vilaines dans un seul paquet imprudent. En tant que fans d’Ozark, nous avons hâte de mieux le connaître !

Qui est Javi dans Ozark ?

Incarné par Alfonso Herrera, le personnage de Javi Elizonndro explose dans la saison 4 d’Ozark et rend la vie des Byrde très inconfortable. Impulsif et violent, il est le neveu du patron du cartel et, en raison de ses études universitaires à Chicago, se targue de connaître «les manières américaines». Son tout premier sujet de conversation (et récurrent) avec Marty concerne le meurtre de Darlene Snell le plus tôt possible, et les choses empirent à partir de là.

Javi prétend avoir des affaires à Chicago et décide de passer quelques jours dans les Ozarks pour revoir les opérations de Marty. Dans peut-être le meilleur exemple de l’insouciance de Javi (il y en a beaucoup !), Il se présente une nuit à la résidence familiale Byrde avec le corps du shérif Nix récemment assassiné dans le coffre de sa voiture, affirmant avoir “résolu” le problème de Marty. Le meurtre du shérif Nix par Javi est si scandaleux que même Navarro est furieux et frappe son neveu pour ses ennuis. Cependant, il est bientôt révélé que le patron du cartel craint Javi et est très conscient que son neveu maniaque attend de prendre le pouvoir et de renverser son oncle.

Les bouffonneries de Javi deviennent encore plus scandaleuses vers la fin de la saison 4, partie 1. Frustré par la saisie de ses envois par le FBI, Javi plante une bombe dans l’un de ses camions et tue plusieurs agents fédéraux. Il ébranle également les fondements de l’intrigue “Ozark” en tuant Darlene et Wyatt, deux des personnages secondaires les plus anciens de la série. Vu pour la dernière fois, Javi est fermement dans le collimateur de Ruth, cette dernière promettant de venger le meurtre de son cousin bien-aimé. Pour autant que nous sachions, le nouveau patron de Navarro Cartel aurait peut-être enfin rencontré son match dans le Langmore trompeusement minuscule.

Javi est-il un informateur du FBI ?

Avant sa rencontre avec le FBI, le chef du cartel – Omar Navarro – fait de son neveu, Javi, le nouveau chef du cartel. Ce que ce dernier ne réalise pas, c’est que Navarro prévoit de tout révéler au FBI, laissant Javi prendre la chute alors qu’il (Navarro) obtient l’immunité contre les poursuites. Cependant, les agents du FBI ont d’autres plans et modifient l’accord pour que Navarro reprenne ses fonctions de chef du cartel tout en travaillant également comme informateur secret pour le FBI.

Lorsque l’agent Maya Miller, insatisfaite de l’accord intéressé conclu par ses supérieurs, arrête publiquement Navarro, tout l’accord s’effondre. Pire que tout, Javi pense maintenant que c’est la faute des Byrdes si son oncle est arrêté et tue presque Marty pour cela. Il devient impératif de contrôler Javi, et l’option la plus rapide est de lui proposer un marché similaire à celui proposé à son oncle.

Ainsi, Javi est amené et offert carte blanche par le FBI en échange d’être un informateur, ce qu’il accepte avec enthousiasme. Ce que le nouveau chef du cartel violent ne réalise pas, c’est que le FBI a également un enregistrement de lui admettant avoir placé la bombe qui a tué des agents fédéraux. Ainsi, il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant que le FBI ne l’arrête.

Et donc, Javi pense qu’il est un informateur du FBI et croit également qu’il a la protection qui va avec (c’est pourquoi il tue en toute confiance Darlene Snell dans sa propre maison – un exploit impensable pour toute personne sensée, mafioso ou non). Cependant, les agents du FBI ont leur propre agenda, et ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne l’abattent (si Ruth ne le fait pas en premier). Bien sûr, les agents fédéraux essaieront également d’obtenir autant d’informations précieuses que possible du neveu maniaque de Navarro. Cependant, l’attitude imprudente de Javi rend très peu probable qu’il fonctionne comme un informateur régulier du FBI.