Ozark saison 4 : Netflix dévoile la bande-annonce et la date de sortie du final de la série

Il y a moins d’un mois, nous avons vu le premier aperçu de la quatrième et dernière saison d’Ozark. À ce moment-là, il avait été annoncé que les nouveaux épisodes de la série avec Jason Bateman et Laura Linney n’arriveraient pas avant 2022, mais ce n’est que maintenant que la plateforme de streaming a publié une bande-annonce pour annoncer sa date de sortie : le 21 janvier 2022.

La saison 4 de Ozark divisée en 2 parties

C’est donc le 21 janvier prochain que Netflix publiera le premier lot d’épisodes du final de la série, car Ozark fera ses adieux avec une saison plus longue que d’habitude. Plus précisément, il y aura 14 nouveaux épisodes au lieu des 10 auxquels nous étions habitués. Et bien sûr, la plateforme de streaming en a profité pour diviser sa sortie en deux.

Parmi les nouveaux venus dans Ozark pour sa dernière saison, on trouve Bruno Bichir, Katrina Lenk, CC Castillo, Eric Ladin, Alfonso Herrera, Adam Rothenberg, Bruce Davison, Veronica Falcón et Ali Stroker. Reste à savoir quel rôle ils joueront tous dans la dernière aventure de la famille Byrde.

Évidemment, Jason Bateman et Laura Linney continuent de mener le casting, avec Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Julia Garner et Felix Solis qui reviennent également. Du moins pour cette première moitié de la quatrième saison, qui ne survivra probablement pas à la fin d’Ozark…