Ozark saison 4 : des nouvelles fraîches et réjouissantes sur la série Netflix

La quatrième saison d’Ozark reste entourée de mystère et les fans attendent des nouvelles. Cependant, l’une des réalisatrices de la série Netflix, Amanda Marsalis, a partagé des informations importantes sur l’avancement de la production.

La date de sortie de la quatrième saison d’Ozark reste secrète, tout comme les spoilers concernant la dernière saison du drame Netflix. C’est pourquoi les fans attendent désespérément de nouvelles informations sur la nouvelle saison, qui promet d’être une rencontre explosive entre Marty (Jason Bateman) et Wendy Byrde (Laura Linney) et leurs ennemis.

Saison 4 d’Ozark : le réalisateur fait le point sur la production alors que le tournage touche à sa fin

La réalisatrice Amanda Marsalis a révélé que, bien que le tournage soit en cours, il ne reste qu’un seul épisode et que la production se rapproche de plus en plus de la fin.

Le tournage d’Ozark, comme tant d’autres productions dans le monde, a ressenti l’impact des restrictions dues à la pandémie de coronavirus. Cependant, Bateman, Linney et des acteurs comme Julia Garner (qui joue Ruth Langmore) et Skylar Gaertner (Jonah Byrde) ont suivi des protocoles stricts pour garantir aux fans d’Ozark un final de série mémorable.

Et ce n’est pas seulement devant la caméra que l’équipe d’Ozark a travaillé dur, puisque Marsalis a partagé une nouvelle mise à jour sur Instagram, où il a fourni quelques détails intéressants sur l’avenir proche du spectacle.

“Sur le plateau de @ozark. J’ai presque fini les 4 épisodes que je suis reconnaissant de diriger cette saison. Il reste un épisode après ça pour les acteurs et l’équipe.”

Avec un seul épisode de plus dans les tuyaux, les fans espèrent sans doute qu’une date de sortie sera également annoncée. Mais en attendant, Netflix lance son premier événement mondial pour les fans, appelé Tudum, qui sera diffusé en continu le 25 septembre.

Ozark Saison 4 : Marty et Wendy survivront-ils ? La fin de la série Netflix approche

L’événement de diffusion en direct verra plus de 145 stars et créateurs se réunir pour offrir une journée de premières impressions et d’exclusivités sur leurs émissions respectives. Et nul autre que Jason Bateman et de nombreux acteurs d’Ozark sont inclus dans le flux, ce qui signifie qu’une autre mise à jour majeure sur la saison quatre pourrait être à venir – vont-ils lâcher des informations sur ce que l’on peut attendre de Marty dans le final de la série ?

Pendant ce temps, plusieurs théories ont émergé sur la façon dont la saison 4 d’Ozark se déroulera, de Jonah trahissant ses parents à Ruth retrouvant les Byrdes après son débordement de la saison 3.

Une chose qui est certaine dans la quatrième saison, c’est que Ben Davis (Tom Pelphrey) ne reviendra pas vivant et en bonne santé. Ben a été remis par Wendy à Nelson (Nelson Bonilla), un tueur à gages fidèle au Cartel Navarro, dans la saison 3. Bien que les fans n’aient jamais assisté à son meurtre, ils peuvent clairement imaginer quel a été son destin.

Bien sûr, comme le corps n’a jamais été montré aux téléspectateurs, on se demande s’il est encore en vie. Le showrunner Chris Mundy s’est exprimé publiquement pour confirmer que, outre Ben et Helen Pierce (Janet McTeer), de nombreuses autres personnes qui ont croisé le chemin de Byrdes ne reviendront pas non plus.