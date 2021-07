Ozark saison 4 : date de sortie, casting, intrigue récap saison 3 et tout ce qu’on sait

La saison 4 d’Ozark arrive bientôt sur Netflix. En tant que dernière série du drame policier de Netflix avec Jason Bateman et Laura Linney, cette saison sera divisée en deux lots de 7 épisodes – et les fans de la série infusée par Breaking Bad ne pourraient pas être plus excités. La série s’est améliorée au fil du temps, et nous sommes impatients de la voir s’éteindre avec quelques feux d’artifice.

Netflix a confirmé que la saison 4 d’Ozark était en préparation en juin 2020, probablement grâce au nombre de personnes qui cherchaient à se divertir pendant la pandémie survenue plus tôt dans l’année lorsque la saison 3 a été abandonnée. Le tournage de la nouvelle saison a commencé fin 2020, ce qui nous amène à penser qu’une date de sortie est prévue soit fin 2021, soit début 2022 – nous pensons que cette dernière hypothèse est plus probable, mais Netflix ne s’est pas prononcé.

Ozark se concentre sur la famille Byrde, moralement douteuse, qui s’installe dans les Ozarks alors qu’elle blanchit de l’argent pour un cartel de la drogue. La série n’a fait que s’assombrir au fil du temps, car la famille a été mêlée à des tromperies, des meurtres et d’autres événements choquants. En effet, la saison 3 s’est terminée par l’un des rebondissements les plus spectaculaires à ce jour – et tout cela nous rend impatients de voir comment la saison 4 d’Ozark mettra fin à l’histoire, alors que le cartel se rapproche des Byrde.

Voici ce que nous savons de la saison 4 d’Ozark jusqu’à présent.

De quoi s’agit-il ? La quatrième et dernière saison de la série Ozark, qui suit la famille Byrde dans le blanchiment de millions de dollars de drogue.

Où puis-je la regarder ? Comme les saisons précédentes, la saison 4 d’Ozark sera disponible exclusivement sur Netflix, mais cette fois-ci, elle sera divisée en deux parties de sept épisodes qui seront publiées séparément.

Quand pourrai-je la regarder ? Nous croisons les doigts pour que nous puissions voir la première moitié de la saison 4 dans le courant de l’année, car la série est retournée en production fin 2020.

Date de diffusion de la saison 4 d’Ozark : 2022 ?

La saison 4 d’Ozark est entrée en production en novembre 2020, mais la date de sortie des derniers épisodes n’a pas encore été confirmée. La saison finale comprendra 14 épisodes, divisés en deux séries de sept épisodes qui sortiront à des moments différents.

Alors que nous espérions que Netflix publierait la saison 4 partie 1 en 2021, la série n’a pas été mentionnée dans une récente déclaration sur le contenu à venir au second semestre de cette année – qui a confirmé que des séries comme The Witcher, You, Sex Education et Cobra Kai reviendraient au second semestre 2021. Cela nous amène à penser que la saison 4 d’Ozark sortira probablement en 2022 maintenant.

La star Jason Bateman semble confiante dans le fait que la production de la série allait avancer en toute sécurité. « Tout avance bien vers cela, et nous sommes très confiants dans les directives et les protocoles que nous allons suivre. Nous avons des tonnes de consultants, [et] nous apprenons beaucoup des autres productions. »

Bateman a également déclaré que la date de sortie de la saison 4 d’Ozark sera déterminée par le fait que la série reste en production au milieu de la pandémie sans aucun retard – donc espérons que les mesures qu’ils prennent sur le plateau aideront à sortir la série plus rapidement.

Bande-annonce de la saison 4 d’Ozark : en existe-t-il une ?

La saison 4 d’Ozark étant en cours de réalisation, il est trop tôt pour une bande-annonce. Nous vous tiendrons au courant lorsque cela changera.

Le casting de la saison 4 d’Ozark : nouveaux et anciens visages

Voici qui nous nous attendons à voir dans le casting de la saison 4 d’Ozark :

Jason Bateman dans le rôle de Marty Byrde

Laura Linney : Wendy Byrde

Julia Garner : Ruth Langmore

Lisa Emery : Darlene Snell

Sofia Hublitz : Charlotte Byrde

Skylar Gaertner : Jonah Byrde

Veronica Falcón : Camila

Ali Stroker : Charles-Ann

La quatrième saison d’Ozark verra le retour d’une foule de personnages (et de survivants) alors que la série atteint son point culminant redouté. Jason Bateman, qui vient de remporter le SAG Award de l’acteur masculin dans une série dramatique pour son rôle de Marty Byrde, sera de retour, ainsi que sa femme Wendy, jouée par la fantastique Laura Linney. Skylar Gaertner et Sofia Hublitz, dans le rôle de Jonah et Charlotte, complètent la famille Byrde.

Malheureusement, le comique Tom Pelphrey ne reviendra pas cette saison dans le rôle de Ben, le frère de Wendy, après son départ déchirant dans la saison 3. De plus, nous ne nous attendons pas à voir Janet McTeer revenir d’entre les morts dans le rôle d’Helen, qui a connu une fin choquante et sanglante dans les derniers moments de la saison 3. Cela dit, la favorite de la série, Julia Garner, sera de retour dans le rôle de l’indomptable Ruth Langmore.

Avec leur histoire d’amour inattendue, nous sommes sûrs de voir davantage Charlie Tahan dans le rôle de Wyatt Langmore et Lisa Emery dans celui de Darlene Snell, et avec une présence accrue la saison dernière, Felix Solis sera de retour dans le rôle de l’intense chef de cartel Omar Navarro – cette fois en tant que régulier de la série.

Outre les acteurs de retour, la saison 4 d’Ozark présentera une foule de nouveaux personnages. Alors que les Byrde se fraient un chemin dans les sphères politiques des Ozarks, Bruce Davison (X-Men) apparaîtra dans le rôle d’un puissant sénateur américain à la retraite qui peut être acheté pour un bon prix, comme le rapporte Deadline. Le média a également confirmé que la saison 4 d’Ozark introduira les acteurs Alfonso Herrera, Adam Rothenberg, Damian Young, Bruno Bichir, CC Castillo et Katrina Lenk dans le casting – collectivement, ils constitueront l’essentiel de la famille criminelle Navarro et des forces de l’ordre qui les entourent.

En juin 2021, deux nouveaux membres récurrents du casting ont été ajoutés à la série : Veronica Falcón et Ali Stroker, qui apparaîtront toutes deux dans la série. Falcón, que vous connaissez peut-être de la série Perry Mason de HBO, jouera Camila, la sœur d’Omar Navarro, et apparemment un membre redoutable de l’entreprise familiale de drogue. Pendant ce temps, Stroker joue Charles-Ann, un ami de la mère de Ruth.

Histoire de la saison 4 d’Ozark : que va-t-il se passer l’année prochaine ?

Nous savons déjà que la saison 4 d’Ozark commencera juste dix minutes après la conclusion sanglante de la saison 3, comme l’indique un panel de Deadline avec Jason Bateman.

« La prochaine saison, le premier épisode, c’est Laura [Linney] et moi qui nous regardons dans le miroir juste après ce moment, en nettoyant Janet [McTeer] de nos cheveux. C’est une belle reprise 10 minutes plus tard de ce moment. »

Au-delà du lancement de la série, la dernière saison permettra sans aucun doute de déterminer si les Byrde parviendront finalement à se frayer un chemin jusqu’au sommet. Et, comme le demande le showrunner Chris Mundy dans une conversation avec Entertainment Weekly, « à quel point le karma les rattrapera s’ils y parviennent ? ».

Abandonnant ses fonctions intermittentes de réalisateur pour la saison 4 d’Ozark, Bateman déclare que s’il n’écrit pas la série, il sait où tout se termine. S’adressant à IndieWire, Bateman a suivi le fil de la pensée de Mundy lorsqu’il s’agit d’aborder la fin de l’histoire des Byrde.

« J’étais intéressé par la grande question à laquelle il [Mundy] a l’occasion de répondre : Vont-ils s’en sortir ou vont-ils payer une facture ? Quel message veut-il faire passer au public sur les conséquences de ce que les Byrde ont fait – ou n’ont pas fait ? »

Après seulement 30 épisodes, les Byrde ont laissé une traînée de cadavres derrière eux en s’infiltrant dans les Ozarks, et avec les habitants, le FBI, le cartel et la mafia qui surveillent chacun de leurs mouvements, nous nous attendons à un final explosif.

Alors que le chef du cartel Navarro s’est rallié aux Byrde – avec l’exécution d’Helen dans la saison 3 – Marty et Wendy ont prouvé qu’ils étaient bien trop impliqués. Les Byrde, cependant, pourraient trouver un moyen de faire jouer leurs nouveaux amis en leur faveur.

En dehors des menaces immédiates qui pèsent sur les Byrde, la saison 4 aura du pain sur la planche, car des personnages comme Darlene et Wyatt, présents depuis la saison 1, s’en prennent de plus en plus aux professionnels du blanchiment d’argent. Cependant, c’est Ruth qui va causer beaucoup d’anxiété après avoir coupé les liens avec la famille à la fin de la saison 3.

S’adressant à EW, Mundy a fait allusion à ses plans pour Ruth dans la saison 4 d’Ozark.

« L’arc de Ruth est qu’elle pensait qu’elle voulait être Byrde et qu’elle a réalisé que non seulement il est possible d’être une Langmore, mais qu’elle préfère en fait être une Langmore. »

Ce sera triste de voir la série s’arrêter, mais nous espérons qu’elle partira sur une bonne note. Avec les habitants d’Ozark qui commencent lentement à se retourner contre les envahissants Byrdes, il semble que nous soyons prêts pour un voyage plein de tension. Bateman nous dit que « une saison de grande envergure signifie des problèmes de grande envergure pour les Byrdes ».

Nous sommes impatients de voir comment tout cela va se terminer lorsque la saison 4 d’Ozark sera lancée (si tout va bien) plus tard cette année.

Récap de la saison 3 d’Ozark : où a-t-elle commencé et s’est-elle terminée ?

Ozark : Saison 3 | Bande-annonce VOSTFR | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

La saison 3 d’Ozark a littéralement commencé en fanfare, avec un premier aperçu de la guerre mortelle des cartels. Alors que le casino était encerclé par le FBI et que l’avenir du cartel Navarro semblait incertain, l’engagement de la famille Byrde a été mis à l’épreuve tout au long de la saison 3. L’engagement de la famille Byrde a été mis à l’épreuve tout au long de la saison 3. Mais ce n’est pas seulement leur engagement envers le cartel qui a été mis à l’épreuve, puisque le couple sans amour a subi une dynamique de pouvoir tout au long de la saison, qui a vu Wendy prendre les rênes après s’être lancée dans l’aventure au cours de la saison précédente.

La saison 3 d’Ozark a vu l’introduction de Ben, le frère de Wendy, qui a mis de nombreux bâtons dans les roues. Ben a jeté de l’huile sur le feu du conflit entre Marty et Wendy, a fait l’amour avec Ruth et a démasqué Helen comme avocate du cartel devant sa fille inconsciente. Cet acte final a assuré son sinistre destin : Wendy a prouvé de manière choquante sa loyauté en livrant son frère au cartel, ce qui a probablement sauvé sa famille, mais a eu pour conséquence que Ruth, auparavant loyale, a coupé ses liens avec les Byrde.

Avec l’impact des affaires familiales sur le cartel, Marty et Wendy ont finalement réalisé qu’ils devaient travailler ensemble, alors qu’Helen a tourné son regard vers le couple. Mais alors qu’ils s’envolent pour le Mexique à l’invitation de Navarro, tout semble trop tard, jusqu’à ce qu’Helen soit abattue à leur arrivée. Avec le sang d’Helen éclaboussant leurs visages, Navarro leur a offert un câlin inquiétant et a déclaré sinistrement « ce n’est que le début », concluant la saison 3 avec les Byrde bien et vraiment trop impliqués.

Où que la saison 4 d’Ozark nous mène, nous sommes impatients de voir les derniers épisodes sur Netflix.