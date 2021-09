Ozark saison 4 : la date de sortie sera bientôt annoncée ?

in

La saison 4 d’Ozark est en cours de tournage et les fans sont impatients de savoir quand la dernière sortie arrivera. La date de sortie sera-t-elle révélée dans le courant du mois ?

La quatrième saison d’Ozark sera bientôt diffusée sur Netflix et le drame policier promet beaucoup plus d’action. Une annonce récente laisse entendre que la série sera bientôt disponible. Quelles nouvelles informations ont été communiquées au sujet de la série ?

Pour ce qui est de la production, l’actrice de Ruth Langmore, Julia Garner, a récemment révélé que le tournage de la série se terminerait le 8 octobre 2021.

La quatrième saison d’Ozark comprendra 14 épisodes et sera divisée en deux parties. De plus amples informations pourraient être dévoilées lors d’un événement mondial appelé Tudum, qui aura lieu le 25 septembre.

Des acteurs et actrices de plus de 70 séries et films participeront à l’événement en direct dans le monde entier. Des informations exclusives sur la prochaine saison, y compris une date de sortie officielle, devraient être fournies.

Ozark : La production étant presque terminée, la date de sortie pourrait être annoncée bientôt

L’événement accueillera également des stars telles que Stranger Things, La Chronique des Bridgerton, La Casa de Papel, Cobra Kai et plus encore. Dans cette optique, les téléspectateurs espèrent qu’une date de sortie pour la première moitié de la quatrième saison sera révélée.

Cependant, le tournage n’étant pas encore terminé, il peut être difficile de prédire à ce stade quand la saison sera diffusée, mais en fonction de la durée du processus de post-production, les fans peuvent s’attendre à une sortie d’Ozark en 2022.