Les dernières scènes de la troisième saison d’Ozark ont choqué les fans avec la mort inattendue d’Helen Pierce aux mains de Navarro. Mais, les producteurs de la série ont expliqué les raisons de la mort d’Helen.

La série populaire de la plateforme Netflix, Ozark, se prépare à la première de sa quatrième et dernière saison qui mettra un terme à cette incroyable histoire. Cependant, en se souvenant des derniers moments du troisième volet, les fans ont été choqués de voir la mort d’Helen Pierce (Janet McTeer), l’un des personnages que les fans espéraient voir plus d’histoires. Mais que lui est-il arrivé ?

Ozark : La mort curieuse et choquante d’Helen Pierce

Helen avait prévu d’aider Martin (Jason Bateman) et Wendy Byrde (Laura Linney) à affronter Omar Navarro (Felix Solis), mais en réalité, elle voulait que le caïd la soutienne en se mettant de son côté.

Cependant, Navarro a pris des photos de la trahison d’Helen et l’a abattue devant tout le monde. Sa mort a donc marqué la fin de la saison 3, avec Marty et Wendy stupéfaits par ce dont ils venaient d’être témoins.

Mais, lors d’une interview accordée par Entertainment Weekly au showrunner d’Ozark, Chris Mundy, il a expliqué les raisons pour lesquelles le personnage a dû mourir dans le final de la saison 3 et l’impact que cela aura sur la saison 4.

“Nous avons considéré que le premier tiers de la saison était celui de Marty contre Wendy”

“Wendy a gagné cette bataille, puis on passe à cette alliance provisoire entre Wendy et Helen et, par extension, Wendy et Marty contre Helen.”

Ozark : la vraie raison pour laquelle Helen Pierce est morte dans la saison 3

“Nous voulions vraiment garder cette tension que ces deux choses ne peuvent pas coexister, quelqu’un doit gagner cette bataille parce que Navarro ne va pas supporter quoi que ce soit d’instable et il va devoir choisir un camp.”

Le showrunner a déclaré qu’il voulait montrer que la division causée tout au long de la saison ne pouvait pas se terminer proprement, qu’elle mènerait à quelque chose de sanglant, ainsi que confirmer la menace de Navarro, montrant à Marty et Wendy que tout espoir d’évasion ne sera pas facilement exaucé.

Navarro sait aussi que Marty et Wendy lui sont plus utiles qu’Helen, car il peut trouver d’autres avocats. Mais ce que le couple principal propose est quelque chose de plus exclusif avec les propositions d’un casino et la connexion avec le FBI. La saison 4 d’Ozark s’annonce donc comme l’une des plus sanglantes et celle qui mettra fin à cette grande histoire.