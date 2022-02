Ozark : Jason Bateman révèle des détails importants sur la fin de la saison 4

“Je sais comment tout cela se termine, et c’est génial”, l’acteur et protagoniste d’Ozark, Jason Bateman (Marty Byrde), n’a pas hésité à donner des détails importants sur la fin de la série Netflix.

À l’approche de la fin de la série avec la saison 4 partie 2, les téléspectateurs de Netflix sont plus anxieux que jamais, et tout cela grâce aux derniers épisodes vécus à Ozark, en particulier les événements survenus aux Byrde. Cette dernière saison voit Marty (Jason Bateman) et Wendy (Laura Linney) travailler plus étroitement avec Omar Navarro (Felix Solis).

Cependant, il s’agit d’une épée à double tranchant, comme nous l’avons vu précédemment, le couple a fait face à des menaces provenant de diverses directions. En attendant le dernier opus, la star du drama a parlé aux téléspectateurs de la conclusion d’Ozark.

Jason Bateman spoile la fin d’Ozark

Comme nous nous en souviendrons, la première partie de la saison 4 a été créée le 21 janvier de cette nouvelle année 2021 via la plateforme de streaming Netflix. Dans les premières images, nous avons vu la famille discuter du retour à Chicago, mais malheureusement, un camion a traversé le chemin de la famille et bien que Marty ait essayé de l’éviter, le camion a fini par se renverser.

Plus tard, la série est revenue en arrière pour trouver les Byrde chez Navarro au Mexique. Là, il a communiqué son intention de s’éloigner du cartel et a demandé aux Byrde de l’aider à mener une vie légitime.

On a essentiellement dit aux Byrde de compter leurs jours à moins qu’ils ne puissent résoudre ce problème avec Navarro, mais ils se retrouvent avec un nouveau problème, ils doivent faire face au neveu de Navarro Javier Elizondo (Poncho Herrera) et au FBI.

À la surprise générale, Jason Bateman a souligné dans une récente interview qu’il sait déjà “comment tout cela va se terminer”, sachant même cela avant le début de la production de la quatrième saison. Lorsqu’on lui a demandé s’il allait s’en tirer ou payer les conséquences de ses actes, le vétéran n’a pas tardé à répondre comme suit :

“Nous avons eu de très bonnes conversations à ce sujet, et il a de très bonnes idées à ce sujet”… “Plus précisément, quel genre de choses se passent à la fin du dernier épisode : je sais, et c’est génial.”

Même si Jason Bateman n’a pas donné plus de détails sur ce qui va se passer dans les prochains épisodes d’Ozark, les téléspectateurs de Netflix sont vraiment satisfaits et plus anxieux face à ces révélations.