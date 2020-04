Ozark démêle son antagoniste, Omar Navarro!

– Publicité –



Ozark Season 3 a fait surface sur la plate-forme de streaming, Netflix. Le cartel de la drogue dans l’émission, c’est-à-dire Omar Navarro est un personnage ténébreux. Pour les deux saisons, le personnage était en arrière-plan uniquement car son communicateur était Helen.

Mais après la mort d’Hélène, le personnage doit sortir de l’ombre. Même les fans sont maintenant curieux d’en savoir plus sur l’antagoniste.

Antagoniste d’Ozark, Omar Navarro!

Jusqu’à présent, l’antagoniste contrôlait la famille Byrde par le biais d’Helen, mais maintenant son visage est révélé. Enfin Omar communique avec Marty et Wendy Byrde. Il y a des scènes d’Omar torturant Marty et interagissant avec Wendy. L’interaction de Wendy avec Omar sera fascinante à regarder.

De plus, la série sera plus intéressante à regarder alors qu’Omar interagit désormais seul avec la famille Byrde sans aucun intermédiaire.

Qui joue le personnage de Omar Navarro?

Eh bien, le personnage est un joueur joué par l’acteur, réalisateur et producteur américain Felix Solis. Il est tombé amoureux de jouer à un si jeune âge. Plus tard, il est allé au Marymount Manhattan College pour un BFA en arts du théâtre. L’acteur américain a également joué des rôles dans des films comme The Forgotten, Arbitrage, Man On a Ledge et My Soul To Take.

