Ozark : Comment Helen est-elle morte ? Qui a tué l’avocate ?

Le cartel de Navarro jette un filet invisible mais inquiétant sur tout ce qui se passe dans Ozark. Le syndicat de l’ombre est introduit par petits incréments, chaque nouveau membre du cartel rencontré par Wendy et Marty signifiant l’ascension du couple central dans le monde criminel. Ainsi, lorsque l’avocate personnelle d’Omar Navarro, la redoutable Helen Pierce, s’installe dans les Ozarks, elle apporte avec elle la puissance impitoyable du cartel de la drogue mexicain.

La saison 3 est l’endroit où la majeure partie de l’histoire d’Helen se déroule, et l’avocate alterne entre être un allié précieux et un rival potentiellement mortel des Byrde. Dans la saison 4, elle est manifestement portée disparue et sa mort semble signifier une nouvelle phase dans la connexion de Marty et Wendy au cartel. Si vous êtes un peu flou sur les détails de la mort d’Helen, nous sommes là pour vous. Préparez-vous pour l’une des fins les plus époustouflantes d’un personnage dans Ozark.

Comment Helen Pierce est-elle morte ?

Helen Pierce déménage dans les Ozarks pour l’été afin de surveiller de plus près l’entreprise considérable de Wendy et Marty de créer un casino pour blanchir l’argent du cartel. La femme grande et imposante domine la plupart des discussions et, en tant que porte-parole de Navarro lui-même, elle est le visage du cartel du Missouri. Wendy admet être intimidée par Helen mais la considère également comme une source d’inspiration, et les deux partagent une amitié brève mais productive.

Malheureusement, l’apparition soudaine du frère de Wendy, Ben, chevauche le temps d’Helen dans les Ozarks, avec des conséquences désastreuses. Lorsque Ben, ignorant et émotionnellement instable, découvre le lien de sa sœur avec un cartel de la drogue, il commence à se défaire et devient un handicap pour le cartel. Ben scelle essentiellement son destin en révélant à la fille adolescente d’Helen, Erin, la vérité sur le lien de sa mère avec le cartel. Helen lui ordonne d’être tué alors même que Wendy et Marty la supplient de ne pas aller jusqu’au bout.

La mort de Ben devient l’un des nombreux points de discorde entre les Byrdes et Helen jusqu’à ce que finalement, il y ait une tension palpable dans l’air chaque fois qu’ils se rencontrent. L’avocat tente d’essayer de convaincre son patron de lui donner le contrôle des opérations substantielles des Byrdes et falsifie même une déclaration du FBI pour faire passer Marty pour un informateur. Réalisant qu’ils doivent prouver leur valeur à Navarro, Wendy et Marty aident avec succès à mettre fin à la guerre du cartel qui entrave considérablement le cartel de Navarro.

Finalement, Helen et les Byrde sont invités au Mexique par leur patron. À leur arrivée, ils sont accueillis par Navarro. Sans avertissement, Helen reçoit alors une balle dans la tête, avec des morceaux de viscères éclaboussé sur Wendy et Marty sans voix. Le chef du cartel embrasse alors les Byrdes, ce qui signifie qu’ils ont maintenant été promus au rang de membres de haut rang du cartel.

Qui a tué Helen Pierce ?

La mort d’Helen est un rappel froid et calculé aux Byrde par le chef du cartel que leurs vies sont fermement contrôlées par lui. En faisant tuer Helen, Navarro dit essentiellement aux Byrde qu’ils travaillent maintenant directement pour lui et qu’ils n’ont pas besoin d’intermédiaire. Plus particulièrement, avec les Byrde et Helen essayant de se surpasser, le patron prend une décision en fonction de qui a le plus de valeur pour lui. Le fait qu’il ait choisi Wendy et Marty Byrde plutôt que son avocat personnel en dit long sur la profondeur de l’implication de notre famille du Missouri dans le cartel.

Il y a plusieurs aspects qui rendent le meurtre d’Helen effrayant, dont le moindre n’est pas qu’elle est abattue par son fidèle compagnon Nelson. Jusqu’à présent, Nelson est le tueur à gages inconditionnel largement responsable de l’exécution des ordres d’Helen et les deux font peur dans le cœur de la plupart des gens qui les connaissent. Cependant, nous recevons un rappel brutal que la loyauté de Nelson incombe au cartel et que tout membre, quel que soit son degré de proximité ou d’ancienneté, est remplaçable. Ainsi, Helen est abattue par son fidèle compagnon, le tueur à gages du cartel Nelson, sur les ordres de son patron Omar Navarro.